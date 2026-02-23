En Río Negro repuntó empleo registrado, pero falta para llegar al nivel de 2023

Río Negro recuperó en 2025 más de 800 empleos registrados de los perdidos entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024, pero aún sigue por debajo de los registros oficiales previos al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

El último informe oficial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo difundido en los últimos días, da cuenta del escenario laboral de noviembre de 2025, cuando la provincia de Río Negro contaba con 217.568 personas trabajando de manera formal en unas 16.466 unidades productivas distribuidas en todo el territorio provincial.

Si se compara con el último año los datos son alentadores porque en la provincia se recuperaron 829 empleos registrados de los perdidos en el primer año del gobierno de Milei. En noviembre de 2024 la provincia tenía 216.739 trabajadores registrados y en el mismo mes de 2023 eran 219.145 trabajadores. La diferencia en los últimos dos años es una pérdida de 1577 fuentes laborales registradas.

Hay que hacer la salvedad de que el último mes medido no es habitualmente de los mayores generadores de empleo registrado, que se ubican más en los meses de verano por la fruticultura y el turismo, y en julio por la industria que se concentra en la cordillera.

Otro dato que aportó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es que en Río Negro la masa salarial mensual en noviembre fue de 333.250 millones de pesos, un 34,8% más que en 2024 y un 325% más que en 2023.

Dato 8.344 hogares privados tienen contratación de servicio doméstico registrado en la provincia de Río Negro.

Los rubros con más empleados en Río Negro

La radiografía del empleo registrado en la provincia ubica a la administración pública como la mayor empleadora con 81.628 agentes. Esto incluye no solo la provincia sino también los organismos nacionales y municipios.

El cultivo de peras y manzanas asoman con una generación de 19.257 empleados y 3.694 en venta al por mayor y empaques de frutas y hortalizas.

Mientras que la industria del turismo, que es una de las mayores aportantes a las arcas provinciales, tiene una variedad de rubros que es imposible ajustar el número final, aunque se destaca que el servicio de alojamiento es el mayor generador de empleo y suma unos 4.600 trabajadores registrados solo en hoteles, hospedajes y hosterías con servicio de restaurante incluido o sin ellos.

En gastronomía hay unos 1.500 trabajadores de restaurantes, 1.015 en rubro de expendio de comidas y bebidas con mesas y por mostrador y 372 empleados en fast food, entre otros.

Asociado al turismo está la industria del chocolate que según los datos oficiales emplea a 1.572 personas.

El comercio en general también es un generador de empleo importante y solo en supermercados hay 2.638 trabajadores y 1.021 en hipermercados mayoristas, a los que se deben sumar comercios menores.

En la educación también hay otro núcleo fuerte de trabajadores con 3.372 personas empleadas en la enseñanza de jardín de infantes y primaria; 867 en guarderías y jardines maternales; 1.805 en secundarias comunes y 313 en técnicas. El las universidades hay 1.869 trabajadores registrados, sin incluir la docencia de posgrados.

En el sector de la salud hay 2.459 empleados en servicios relacionados a la salud y 1.088 en servicios de internación.

La construcción tiene varios desagregados como por ejemplo la construcción, reformas o reparación de edificios residenciales que genera 1.438 empleos; los no residenciales con 1.289 trabajadores; y las obras de infraestructura para el transporte 875 trabajadores.

En tanto, en el rubro de los hidrocarburos se destacan 1.010 trabajadores que se dedican a la extracción de petróleo crudo y 1.747 en tareas de apoyo de extracción de petróleo y gas natural.

La investigación y desarrollo vinculado a la ingeniería y tecnología tiene 2.542 trabajadores registrados y el transporte de cargas 1.591.