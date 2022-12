La demanda para turismo y ahorro empujan al dólar “Blue” a un nuevo récord de $356

Roberto Pico | Corresponsalía Buenos Aires

En los últimos días de 2022 el Gobierno nacional se enfrenta al escenario más temido, aquel del que procuró alejarse durante todo el año, pero que finalmente lo atrapó en el último suspiro: una escalada del precio del dólar que atiza la incertidumbre sobre el futuro económico.

La cotización del “Blue” se fue de cauce y este miércoles alcanzó el precio récord de $356, $10 por encima del cierre de la víspera. Así superó el pico de $ 350 que fue el máximo valor intradiario que tocó el 27 de julio (finalmente ese día terminó en $ 336).

De esta forma tomó una dinámica que insufló una alta dosis de cautela en los operadores de la City porteña, que luego de cerrada la jornada bancaria comenzaron a retacear la respuesta a la pregunta “¿A cuánto vendes?”.

Buscando dar señales para calmar los ánimos, el Banco Central emitió un comunicado tras la finalización de la rueda bursátil para remarcar el nivel de compras del día (U$S 144 millones). A $356, la divisa informal se estableció por primera vez por sobre la cotización de las opciones financieras. El Contado con Liquidación culminó en $ 337,5, mientras que el MEP lo hizo en $ 335,39.

“Los tipos de cambios venían con una dinámica por debajo de la suba general de precios, lo que se venía sosteniendo con venta reservas y emitiendo deuda en pesos con mayores tasas de interés. Pero, entre los factores estacionales y la impericia del gobierno, volvieron a despertarlos”, señaló a este medio el economista Eugenio Marí, de la Fundación Libertad y Progreso.

Marí agregó que “hay que tener en cuenta que ya de por sí en diciembre suele haber una mayor demanda de divisas para turismo o ahorro porque se paga el aguinaldo y también hay mayores transferencias por parte del sector público”.

Por su parte, un avezado operador del mercado de cambio subrayó que “hoy se ve el real efecto del ‘dólar turismo’ que implementó el Gobierno. Ir a Qatar con dólares billetes es más complejo por el nivel de gasto. Pero para vacacionar en países limítrofes la gente prefiere utilizar efectivo y de esta forma evitar los impuestos. Por eso aumentó la demanda en estos días”.

De hecho, el dólar turismo para gastos por encima de los U$S 300 cotizó a $ 366,24. Al diferencial de unos $ 10 sobre el informal, también hay que agregarle la vigencia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, del impuesto creado para compensar el descuento por coparticipación, justamente ahora en discusión.

Por otro parte, al pagar en efectivo el comprador “se asegura” el costo del bien o servicio a adquirir y en caso de hacerlo con tarjeta el precio final quedará supeditado al valor que tenga el dólar al momento de cerrar el resumen, situación que siempre agrega incertidumbre.

Para Marí también impactó el “anuncio del gobierno que no cumpliría el fallo de la Corte Suprema, lo que es un golpe directo sobre la estabilidad institucional”. El profesional agregó que “si bien el BCRA desaceleró el ritmo de suba del tipo de cambio oficial a casi 5% mensual, la realidad es que el impacto es cada vez menor porque cada vez menos flujos económicos se manejan a este cambio. De ahí que también cada vez mayor demanda se desvíe a los mercados no regulados”.

La devaluación del dólar oficial fue de 0,16% a $ 183,12, con lo cual la brecha se amplió a 94%. El mayorista culminó la rueda en $ 176,05 y en este caso la diferencia es de 102%. Curiosamente este movimiento ascendente del dólar se da en el momento en que el Banco Central se acerca a cumplir con la meta de acumulación de reservas de U$S 6.000 pactada con el FMI. Ayer adquirió en el mercado de cambio U$S 144 millones y desde el 1° de diciembre sumó U$S 1.059 millones.