Enorme repercusión regional y nacional registró la cuarta edición de la Jornada Pulso, que en su edición 2022 se tituló “La economía argentina de cara a 2023”.

La cita tuvo lugar el pasado jueves 28 de abril en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén, y se propuso generar un espacio de debate honesto y plural respecto al rumbo que necesita la política económica nacional en el futuro inmediato.



De antemano, el tenor de los disertantes anticipaba fuertes definiciones, muchas de ellas contrapuestas.

El gobernador Omar Gutiérrez, el economista de la Fundación Mediterránea Carlos Melconian, y el economista Agustín D’atellis, fueron tres de los oradores de la jornada. No obstante la palabra del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, era la más esperada.



En un ambiente distendido, e incluso por momentos ameno, los disertantes aportaron su mirada acerca de lo que necesita la economía nacional para despegar definitivamente y dejar atrás la recesión.



El evento abrió con la disertación de los especialistas en economía. Carlos Melconian, quien anticipó que trabaja en un plan económico integral que espera poner a disposición de quien gobierne a partir de 2023, y sorprendió al admitir sin tapujos que espera ser ministro de economía del próximo gobierno.

A continuación, el macroeconomista Agustín D’atellis aportó una mirada desde la heterodoxia. Lo más significativo en su exposición fue la invitación a encontrar puntos de contacto entre los extremos que hoy se disputan la hegemonía del debate político y económico, dejando atras la polarización de los últimos años.



En la segunda parte, el Gobernador Omar Gutiérrez defendió la mirada productivista que siempre a caracterizado a Neuquén, y valoró que en dicha provincia “nunca se expropió una empresa, y siempre se respetó la propiedad privada”.

“La economía va a una desaceleración y la tasa de inflación va a ir creciendo”. Carlos Melconian, economista



El cierre estuvo a cargo del Ministro de Economía Martín Guzmán, quien al regreso de su gira por Washington, se hizo presente en exclusivo para participar de la jornada organizada por Diario Río Negro.

La definición más fuerte de Guzmán, fue aquella en la que se despegó de las críticas que lo señalan como el responsable de un rumbo equivocado. “Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”, manifestó.



El ministro se enfocó en dar marco a la situación económica que atraviesa el país. Destacó la relevancia que tiene el contexto de pos pandemia y de conflicto bélico no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo. En este sentido, destacó que durante su gira por EEUU “la mayoría de los líderes del G20 hoy tienen como prioridad en su agenda el tema energético, en un mundo que está reescribiendo el mapa”. En este sentido, explicó que lograr el desarrollo del sector energético nacional sería transformador y permitiría romper la histórica restricción externa.



“Tenemos un programa económico que es parte de un plan integral y que deseamos llevar adelante y cumplir. La política fiscal debe ser consistente con ese programa”. Con dicha frase respondió por elevación por un lado a quienes señalan que el gobierno no cuenta con un programa económico, y por el otro a quienes desde el propio oficialismo preferirían una mayor aceleración del gasto a fin de dinamizar la demanda agregada.



Como dato de color, resaltó la tranquilidad con la que el ministro vertió su mirada acerca del contexto global, la economía nacional, y el marco político.