La economía de 2025: el mercado dio nuevos pronósticos para el dólar, la inflación y la actividad

El mercado financiero espera que la inflación de 2025 se ubique en torno al 26%, el dólar oficial cierre en $ 1.205, y la actividad económica crezca 4,5%. Estas son las principales proyecciones que se desprenden del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central y que fueron publicadas este martes.

En este caso se incluyeron pronósticos de 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina. Los datos fueron recogidos entre el 23 y el 27 de diciembre.

El promedio de los analistas señaló que la inflación de diciembre se ubicó en 2,7%, aunque cabe aclarar que en los últimos meses este dato estuvo por encima del que luego arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con relación a la inflación núcleo se ubica en 2,6%, en línea con la general.

La variación del costo de vida de diciembre 2024 es un dato muy esperado por el mercado financiero ya que el presidente, Javier Milei, prometió que en caso que se ubique en 2,5% o por debajo reducirá el crawling peg al 1% para acelerar el proceso de desinflación. Esto además puede derivar en una nueva baja de la tasa de interés de política monetaria.

Siempre de acuerdo a los resultados del REM, la inflación de enero sería algo menor a la de diciembre y se ubicaría en 2,5%. Luego descendería a 2,3 en febrero, porcentaje que se repetiría en marzo. Para abril estiman 2% y quebraría ese piso para llegar a 1,9% en mayo.

El cálculo para todo el año es 25,9%, ocho puntos más que el 18% que el Gobierno fijó en el proyecto de presupuesto nacional que finalmente no fue tratado por el Parlamento. Una de las objeciones de la oposición es que la iniciativa subestimaba la inflación, lo que luego derivaría en fondos adicionales de manejo discrecional del Poder Ejecutivo.

Con la estimación de 2,7% para diciembre, queda implícito que para 2024 el resultado final sería de 117,8% (el dato oficial se conocerá el próximo martes 14 de enero).

Las expectativas para el dólar, la actividad y el desempleo

Con relación al tipo de cambio, los analistas esperan que al final del año en curso la cotización oficial se ubique en $ 1.205,5, lo que implica un alza punta a punta de 18,1%. Este valor es consistente con una variación promedio mensual de 1,4%. Esta variación está en línea con un descenso de la tasa de devaluación mensual, pero dependerá de cómo se comporte el resto de las variables y en especial de la eventual salida del cepo cambiario.

En cuanto a la actividad económica se estima una recuperación de 4,5%, mientras que calcularon que 2024 se cerró con una contracción de 2,4%, por debajo del 3% que se venía pronosticando en los meses previos. No obstante, cabe insistir en que la situación puede ser distinta en caso que el gobierno consiga levantar las restricciones cambiarias. También dependerá en qué momento del año lo ejecute.

Con este escenario, los especialistas observan que la tasa de desocupación al final del período será de 7%. Para el cuarto trimestre de 2024 la calcularon en 7,2%, lo que significa que el rebote de 4,5 puntos de la economía no tendrá un impacto muy fuerte en la creación de empleo. Incluso consideran que en la medición del primer trimestre la desocupación alcanzará un pico de 7,6%, lo cual podría complicar la posición del gobierno de cara a la campaña electoral.

En cuanto al comercio exterior se esperan exportaciones por US$ 82.218 millones e importaciones por U$S 67.449, lo que daría un superávit comercial de U$S 15.639 millones.

En lo que respecta a las cuentas públicas, los agentes económicos sostienen que se mantendrá el superávit tanto en 2025 –más de $ 11 billones- y lo mismo se repetirá en 2026.