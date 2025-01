Euforia en los mercados: el riesgo país quedó en mínimos desde 2018 y hubo saltos en las acciones

El mercado financiero renovó su voto de confianza al gobierno de Javier Milei y en el arranque de la semana se observó una nueva suba de acciones, bonos y una caída del riesgo país por debajo de los 600 puntos, rango que no tenía desde agosto de 2018.

El indicador que elabora el JP Morgan descendió hasta 571 puntos básicos, producto de una nueva oleada de compra de bonos de la deuda pública argentina, empuje que se consolidó tras el anuncio del crédito que se firmó la semana pasada con cinco bancos internacionales.

Especialistas coincidieron que este acuerdo es más fuerte como señal política de respaldo que como resultado financiero.

El nivel que tocó el Riesgo País cobra un valor simbólico adicional cuando se observa que la última vez que estuvo en esa valuación fue en la primera semana de agosto de 2018.

A partir de ese momento, y ante la inminencia del retorno del kirchnerismo al poder, los inversores comenzaron a desprenderse de los títulos argentinos.

Más cerca de volver a los mercados y la deuda

La sostenida disminución del Riesgo País retroalimenta el buen clima a favor del país, ya que ahora Argentina está más cerca de retornar a los mercados voluntarios de deuda para renovar vencimientos con acreedores privados. La deuda con los acreedores institucionales, como por ejemplo el FMI, va por otros carriles y se espera un acuerdo de refinanciación para las próximas semanas.

El retroceso del indicador soberano está vinculado al aumento de los bonos, que este lunes registraron un avance de hasta 1,5%. El referencial AL30 –el más utilizado por su liquidez para las operaciones de dólar MEP- orilló los US$ 77. Cabe apuntar que un año atrás valía menos de la mitad, US$ 36,40.



Si bien el rally alcista está vinculado a la expectativa favorable que genera Milei, también existen hechos fácticos ya que desde hace varios días está depositado el dinero para pagar el próximo jueves vencimientos de capital e intereses de la deuda pública por US$ 4.341 millones.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se abonarán US$ 1.226 millones en capital de y US$ 473 millones en intereses de los Bonares en dólares AL29, AL30, AL35. AE38 y AL41. También se servirán US$ 1.475 millones de capital y US$ 998 millones de intereses de Globales en dólares GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46. A la vez, se cancelarán US$ 114 millones de capital y US$ 55 millones en intereses de Globales en Euros GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46.

Del total a abonar US$ 460 millones van al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); U$S 60 millones vuelven al BCRA (ambas instituciones tienen estos títulos), US$ 1.600 millones van a privados locales y US$ 2.200 millones van a privados (fuera del país), según precisó el economista Salvador Vitelli.

Por tanto, podría resumirse que saldrán efectivamente unos US$ 3.800 millones.

Los vencimientos de enero se completan con US$ 458 millones a organismos internacionales y US$ 202 millones de letras del Banco Central.

A fines de la semana pasada se anunció un crédito del Banco Central por 1.000 millones de dólares para apuntalar las reservas ante la seguidilla de vencimientos que, según indicó Economía, están cubiertos desde el año pasado. Además, ayer volvió a comprar en el mercado de cambios.

Merval y acciones para arriba, el dólar estable

En la plaza accionaria el Merval apuntó un alza de 2,2%, y de la misma forma en que las jornadas previas fue traccionado por empresas del sector energético y bancos. El Francés subió 7,7%, Superville 7%, Macro 6,5% y Galicia 3%.

En tanto, los ADRs de compañías argentinas que cotiza en Wall Street también gozaron de tildes verdes con el mismo perfil: Francés 6,5%, Macro 4,8% Superville, 5,3% y Galicia 2%. Se destaca además que en apenas tres ruedas de 2025 estos papeles acumulan ganancias de entre 14 y 24%.

En la plaza cambiaria el dólar se mantuvo estable. El “blue” arrancó la operatoria con un leve aumento pero finalizó la rueda en $ 1.205. A su vez, el MEP descendió levemente a $ 1.165, mientras que el Contado con Liquidación quedó en $ 1.183.

Por su operación en el mercado de cambios el Banco Central compró U$S 107 millones, y en el arranque del año ya acumuló U$S 305 millones. Este buen ritmo de compras en un momento poco propicio es otro de los factores que el mercado valúa en forma positiva.