«Son abusivas»: Luis Caputo habló sobre las tasas de interés que cobran las billeteras virtuales para solicitar préstamos

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este jueves 13 de agosto al incremento de deudores morosos en el país. Si bien volvió a ratificar que el Gobierno descarta de pleno un salvataje para los afectados, opinó que las tasas de interés y costos de financiamiento de las fintech son «abusivas» en muchos de los casos.

El comentario del titular del Palacio de Hacienda llegó en medio de una conferencia de prensa sobre la nueva flexibilización a los bancos para otorgar créditos en dólares para las empresas.

Allí, fue consultado si desde el Ministerio de Economía evalúan intervenir sobre las tasas de interés en pesos y los costos de financiamiento que otorgan las billeteras virtuales para ofrecer préstamos personales a las personas físicas, cuyos valores hilvanan entre 400 y 700%.

«Si están cobrando tasas de 400% y 700%, obviamente, que son abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo. Esa es la realidad», declaró Caputo.

En este sentido, el funcionario puso en duda que estas entidades puedan «mantener un negocio cobrando tasas de ese tipo», y acotó que son sectores que «apuntan al crecimiento».

«Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno yo pensaría de este lado que estás en el negocio equivocado», añadió.

Por último, sostuvo que se trata de un «tema entre privados», aunque concluyó que no cree que estén haciendo «muy buen negocio si están haciendo estas cosas». Por último, ratificó la postura del Gobierno de evitar una asistencia estatal a los deudores morosos: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”.

Los créditos de Mercado Pago crecieron casi 40% interanual en el 2026

Mercado Libre presentó su balance trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) correspondiente al segundo trimestre del 2026. Más allá del volumen de mercadería, la compañía expuso una mutación profunda en la composición de sus ingresos dentro de la Argentina.

En términos de facturación total, la operación local generó 1.839 millones de dólares entre abril y junio, lo que representa un alza del 20,4%. Sin embargo, la mayor parte de esa torta ya no proviene de la compra y venta de bienes físicos.

El negocio de servicios financieros, liderado por la billetera virtual Mercado Pago, aportó 1.182 millones de dólares, acaparando el 64% del total recaudado en el país. En contraparte, el segmento de comercio electrónico sumó 657 millones de dólares, traccionado fundamentalmente por los servicios asociados a la plataforma, como la logística, la publicidad y las comisiones.

El dato más dinámico del balance trimestral se concentró en el rubro de los préstamos. En un escenario de restricción de liquidez en los hogares, los ingresos por créditos de la plataforma alcanzaron los 441 millones de dólares, evidenciando un salto interanual del 38,7% frente a los 318 millones que había registrado en el segundo trimestre del año anterior.

A pesar de la expansión de su brazo financiero, el mercado argentino continúa cediendo terreno en el consolidado global de la compañía. Un año atrás, la Argentina representaba el 22,5% de los ingresos netos de MercadoLibre; hoy, esa porción cayó al 18,7%. Este retroceso contrasta con el avance de Brasil, que pasó de aportar el 51,7 al 54,4 por ciento de la facturación, y de México, que subió del 22,2 al 23 por ciento.

Para sostener este nivel de rentabilidad en su país de origen, la compañía notificó que cuenta con el respaldo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Según detalló en su reporte, MercadoLibre registró un beneficio impositivo de 29 millones de dólares en el primer semestre de 2026 (una disminución frente a los 37 millones de igual período de 2025).

Solo durante el segundo trimestre, la exención fiscal —que tiene vigencia por ley hasta el 31 de diciembre de 2029— le representó un ahorro de 16 millones de dólares.

La morosidad frenó en junio 2026 tras 19 meses en alza

Tras 19 meses de incrementos ininterrumpidos que encendieron todas las alarmas en el sistema financiero, la morosidad crediticia en la Argentina encontró un aparente techo en junio de 2026. Según un informe privado basado en datos del Banco Central, la irregularidad en el pago de las deudas de las familias experimentó una leve caída, marcando el primer freno de una tendencia alcista que venía asfixiando a los hogares. Sin embargo, detrás de este respiro estadístico no se esconde una mejora masiva en la capacidad de pago de los consumidores, sino una estricta depuración por parte de los bancos, que endurecieron sus filtros y dejaron a millones de personas excluidas del mercado de crédito formal.

Tras 19 aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora del crédito al sector privado —que en mayo había alcanzado un preocupante 12,8% en las familias, el nivel más alto en más de dos décadas—, el indicador registró en junio un leve freno.

De acuerdo con un informe especial elaborado por la consultora 1816 sobre la base de datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central (BCRA), la mora total del sector privado no financiero cayó del 7,7% en mayo al 7,6%.

En el desglose por segmentos, el reporte detalló que la irregularidad en los préstamos destinados a los hogares cedió marginalmente del 12,8% al 12,7%, mientras que la mora de las empresas se mantuvo estable en un 3,5%.

Para dimensionar el deterioro acumulado, la consultora recordó que en octubre de 2024 la morosidad total se ubicaba en apenas un 1,5% (2,5% en familias y 0,7% en empresas).

Según el análisis, el comportamiento de la mora varía fuertemente según el instrumento de financiamiento:

Tipo de Crédito Nivel de Irregularidad Préstamos Personales 15,9% Tarjetas de Crédito 13,1% Préstamos Prendarios 7,7% Créditos Hipotecarios 1,6%

Las estimaciones de 1816 difundidas por Bloomberg y el criterio de especialistas como Damián Falcone (profesor del IAE Business School) que habló con Infobae coinciden en que esta meseta no se explica por una recuperación repentina de la capacidad de pago de los hogares, sino por una profunda depuración del sistema: los bancos cerraron el grifo del crédito y endurecieron sus filtros, dejando a unos 6 millones de personas excluidas de nuevos préstamos por registrar atrasos.

Al concentrar las nuevas asistencias en clientes con mayor capacidad adquisitiva y menor riesgo de impago, mermó el flujo de nuevos morosos.

A este fenómeno se sumó un nivel récord de refinanciaciones de deudas impulsado por las entidades financieras, las cuales representaron el 3,4% del saldo total del crédito a las familias y el 0,7% en las empresas.

Asimismo, el BCRA destacó en su Informe de Estabilidad Financiera que la Probabilidad de Default Estimada (PDE) —indicador que anticipa el flujo de entrada a la mora en un trimestre— bajó en abril al 2,6% general y al 4,4% en familias, marcando los primeros signos de estancamiento de la cartera problemática.

Pese al dato positivo, la consultora advirtió en el informe que es «difícil descartar por completo que la morosidad no vuelva a aumentar» durante el tercer trimestre de 2026, fundamentando su cautela en tres pilares:

Deterioro en la mayoría de las entidades: la mora en créditos a familias siguió subiendo en junio en 18 de los 20 principales bancos del país. Explosión en el sector Fintech: en las entidades no financieras (billeteras virtuales y financieras no bancarias), la irregularidad continuó su escalada hasta superar el 30% (y hasta un 33% en préstamos a familias). Falta de incentivos para prestar: con bonos soberanos líquidos ofreciendo rendimientos atractivos (como los títulos Duales a TAMAR +9,2%), las entidades no tienen un incentivo urgente para asumir riesgos e impulsar fuertemente el crédito privado.

En el plano internacional, Bloomberg subrayó que, sobre un universo de 98 países con PBI superior a los US$ 20.000 millones analizados por el Banco Mundial, la Argentina se posiciona como el doceavo país con mayor morosidad del mundo.

Sin embargo, la consultora aclaró que el sistema financiero local cuenta con un alto nivel de cobertura: las previsiones de los bancos cubren el 86,3% de la cartera irregular y la mora neta representa solo el 1,4% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC).