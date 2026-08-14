Inflación de julio 2026: cuánto habría dado con el nuevo índice de precios que el Gobierno de Javier Milei postergó

El jueves 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación de julio 2026 fue de 2,1% y una vez más el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por encima de la barrera del 2%.

Tras conocer el dato, se compartió un informe que advirtió cómo hubiese quedado el porcentaje bajo las ponderaciones de la ENGHo 2017/18, cuyo esquema fue dado de baja por el gobierno de Javier Milei.

Cómo hubiese quedado la inflación de julio con el nuevo IPC

La consultora privada LCG estimó que la variación mensual habría escalado a 2,5% si se llegaba a recurrir a la nueva canasta de bienes y servicios, mientras que Equilibra ubicó ese mismo resultado en 2,1%, tal y como anunció el organismo nacional. Sin embargo, en los dos casos, el acumulado del año hubiera sido más alto.

De acuerdo al informe oficial del Indec, la inflación mensual de julio fue del 2,1%, la variación interanual llegó a 33,8% y el acumulado de 2026 alcanzó 19,3%. El registro rompió una secuencia de tres meses de desaceleración y se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,9% de junio. También incumplió el pronóstico del presidente Javier Milei, según el cual, a partir del segundo semestre, el IPC alcanzaría el «cero».

Según el desglose oficial, la inflación núcleo fue del 1,8%, los precios estacionales avanzaron un 4,5% y los regulados registraron un 2,1%. Por rubros, Recreación y cultura lideró los incrementos del mes con un 5,0%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 2,8%. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado presentó una baja del 1,3%.

En este contexto resurgió una discusión metodológica abierta a principios de 2026. Inicialmente, en enero, el organismo planificó actualizar la canasta de 2004 utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 para captar hábitos de consumo más recientes. Sin embargo, la medida se dio de baja y el Ejecutivo optó por conservar la medición tradicional.

Las diferencias más marcadas entre ambas canastas se observan en la reponderación de sus componentes principales:

En alza: Vivienda, agua, electricidad y combustibles saltó del 9,4% al 14,5%; Transporte subió del 11% al 14,3%; Comunicaciones aumentó del 2,8% al 5,1%; Recreación y cultura pasó del 7,3% al 8,6%; Salud subió del 8% al 9,1% y Educación ascendió del 2,3% al 3,1%.

saltó del 9,4% al 14,5%; subió del 11% al 14,3%; aumentó del 2,8% al 5,1%; pasó del 7,3% al 8,6%; subió del 8% al 9,1% y ascendió del 2,3% al 3,1%. En baja: Alimentos y bebidas redujo su peso del 26,9% al 22,7%, mientras que Prendas de vestir y calzado cayó del 9% al 6,8%.

Este nuevo esquema daba lugar a una hipótesis central: si los servicios trepaban por encima de los bienes, la canasta actualizada arrojaría una inflación mayor a la calculada con la metodología antigua. Por el contrario, si encabezaban las subas los bienes, el resultado sería sensiblemente menor. El mes de julio se convirtió en el primer caso de prueba para confirmar esta teoría.

El análisis de las consultoras privadas

A partir de las variaciones de julio informadas, la consultora LCG realizó un ejercicio de simulación. De acuerdo con sus cálculos, actualizar la estructura de ponderadores -al pasar de la ENGHo 2004/05 a la ENGHo 2017/18- habría elevado la inflación de julio al 2,5%.

Este cambio también habría impactado en el acumulado de 2026: bajo la canasta vigente se ubicó en 19,3%, mientras que con la canasta actualizada se habría elevado al 21,3%. De hecho, al comparar ambas series mes a mes, la proyección basada en la ENGHo 2017/18 se mantuvo de forma consistente por encima de la serie histórica (ENGHo 2004/05).

Por su parte, Equilibra llegó a un resultado distinto para julio. Según sus estimaciones, la inflación del mes habría sido del 2,1% con ambas metodologías, por lo que la actualización del IPC no habría alterado el registro oficial.

Sin embargo, Equilibra sí identificó discrepancias en el acumulado anual. Para este período, su proyección marcó un 20,5% con la nueva canasta frente al 19,3% oficial.

Aunque ambas consultoras coincidieron en que la canasta actualizada arroja un arrastre inflacionario mayor en 2026, la magnitud de esa brecha difiere: mientras que para Equilibra fue de 1,0%, LCG ubicó la diferencia acumulada en dos puntos porcentuales (2,0%).

Con información de Infobae

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en julio 2026 requirió $229.131, y para superar la línea de la pobreza necesitó $506.381.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.564.716 para estar por encima de la línea de la pobreza.

En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.531.473 para no ser pobre, mientras que en julio de 2025 la cifra fue de $1.149.353.

Inflación: qué fue lo que más subió en julio 2026

De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:

Recreación y cultura: 5% .

. Restaurantes y hoteles: 2,8%.

Salud: 2,5% .

. Comunicación: 2,4%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2%

Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron: