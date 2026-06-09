La industria y la construcción volvieron a caer en abril y frenaron la recuperación observada en marzo

La industria y la construcción volvieron a ubicarse en terreno negativo.

La actividad industrial y la construcción registraron retrocesos durante abril y no lograron sostener la mejora que habían mostrado en marzo, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la industria cayó un 2,8% interanual respecto de abril de 2025. Además, en la comparación mensual desestacionalizada, la actividad mostró una baja del 2,1% frente a marzo.

Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) también reflejó una caída del 2,8% interanual y una retracción del 4% en comparación con el mes anterior. No obstante, el acumulado del primer cuatrimestre del año mantiene un crecimiento del 2,1%.

Ante estos resultados, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los indicadores de tendencia-ciclo continúan mostrando señales positivas. Según señaló, la industria acumula cinco meses consecutivos de crecimiento en esa medición, mientras que la construcción registra seis meses seguidos de avance.

Los sectores industriales más afectados

El informe del INDEC indicó que 12 de las 16 ramas industriales registraron caídas en abril.

Entre los sectores con mayores bajas se encuentran:

Productos textiles: -22,2%

Maquinaria y equipo: -20,2%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%

Industrias metálicas básicas: -11,2%

Vehículos automotores y autopartes: -10,7%

Productos minerales no metálicos: -6,4%

Productos de caucho y plástico: -5,1%

Muebles y colchones: -5,1%

Alimentos y bebidas: -2,4%

En contraste, algunas actividades mostraron crecimiento, entre ellas sustancias y productos químicos (+16,7%), refinación de petróleo (+5,6%), productos de tabaco (+6,5%) y madera, papel e impresión (+4,1%).

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la producción industrial registra una disminución del 2,4% respecto del mismo período de 2025.

Construcción: más caídas que subas

En el sector de la construcción, el consumo de insumos mostró comportamientos dispares.

Entre los materiales que registraron aumentos se destacaron:

Hierro redondo y aceros para construcción: +15,7%

Pinturas para construcción: +10%

Otros insumos para obras: +16,1%

Sin embargo, varios productos clave registraron fuertes retrocesos:

Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%

Yeso: -17,5%

Cales: -16,4%

Asfalto: -15,5%

Cemento portland: -12,7%

Hormigón elaborado: -10,2%

Pisos y revestimientos cerámicos: -6,6%

Ladrillos huecos: -6,3%

Pese a la caída de la actividad, el empleo registrado en la construcción mostró una evolución positiva. En marzo de 2026, los puestos de trabajo privados del sector crecieron un 2,5% interanual y acumulan una suba del 1,6% en el primer trimestre del año.

Los datos reflejan que tanto la industria como la construcción atraviesan una recuperación todavía irregular, con sectores que muestran signos de mejora y otros que continúan afectados por la desaceleración de la demanda y el contexto económico general.