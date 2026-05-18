Cuánto hubiera sido la inflación de abril 2026 si se calculaba con el IPC que fue postergado por el Gobierno

La inflación de abril 2026 se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pero la cifra hubiera sido mayor si se medía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado.

“El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada«, dijo Javier Milei en el streaming Neura, al referirse al dato del último mes.

La cifra de inflación de abril si se usaba el IPC actualizado

Según Equilibra si se tiene en cuenta los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, el dato de abril hubiera sido del 3%. “La principal explicación es que la nafta pesa casi 3 puntos porcentuales más en el IPC actualizado y en abril trepó 11,2% mensual», señaló la consultora económica, citada por Infobae.

En cuanto as las proyecciones, marcó una continuidad de la tendencia en baja con un número que se ubicaría por encima del 2%.

Los rubros con más aumentos de la inflación de abril

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año. En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%), seguida por Educación (4,2%).

Con respecto a la primera, atribuyeron el incremento al aumento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

De esta manera, el costo de vida anotó una desaceleración por primera vez desde mayo del 2025 y cortó una tendencia alcista de diez meses consecutivos.

Con infomación de Noticias Argentinas e Infobae