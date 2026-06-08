Anticipo de la inflación de mayo: el índice en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró y se ubicó en 2,1%

El, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas encendió las alarmas al experimentar una aceleración y trepar al 2,8%. (Foto: gentileza)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires consolidó su tendencia a la baja durante mayo de 2026. Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) registró una variación mensual del 2,1%, marcando una nueva desaceleración respecto al 2,5% que se había registrado en abril.

De acuerdo con el reporte de la agencia Noticias Argentinas (NA), el indicador acumuló en los primeros cinco meses del año un avance del 14%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

El dato porteño es seguido de cerca por el mercado financiero debido a que funciona como el principal anticipo del índice de inflación nacional que el INDEC publicará este jueves 11 de junio, el cual las consultoras privadas estiman que se ubicará por debajo del 2,5%.

Los rubros que más aumentaron en CABA y el salto de los alimentos en mayo

A pesar de la caída del índice general, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas encendió las alarmas al experimentar una aceleración y trepar al 2,8% (1,4 puntos porcentuales por encima del registro de abril). Las mediciones privadas ya venían advirtiendo sobre este incremento en las góndolas a nivel nacional.

Según el análisis técnico del instituto de estadísticas de la capital, el fuerte incremento de la canasta alimentaria respondió a los siguientes factores estacionales y de consumo:

Verduras, tubérculos y legumbres: Registraron un salto fuerte del 14,5% , siendo el principal motor de empuje en la división.





Registraron un salto fuerte del , siendo el principal motor de empuje en la división. Lácteos y panificados: Le siguieron en orden de impacto los aumentos en Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%).





Junto con la comida, los ítems de Vivienda (servicios de agua, luz y gas), Salud y Educación concentraron de manera conjunta el 64,9% de toda la suba del nivel general porteño en mayo.

Prepagas, colegios y el dato de inflación clave que espera el INDEC esta semana

Al analizar el comportamiento de las tarifas por categoría, los Bienes registraron un incremento del 2,0% frente a una suba del 2,2% en los Servicios. En términos interanuales, la brecha continúa siendo marcada: los bienes arrastran un aumento del 27,9% mientras que los servicios trepan al 36,2% en los últimos doce meses.

Por el lado de la inflación núcleo (medida a través del subíndice Resto IPCBA y que limpia los factores estacionales), el incremento promedio se clavó en 2,1%, empatando la cifra general.

En tanto, los precios Regulados aumentaron un 2,8% mensual. En este último segmento impactaron directamente las nuevas subas autorizadas en las cuotas de la medicina prepaga y las actualizaciones en los aranceles de los colegios privados de niveles inicial, primario y secundario.

Por último, los productos Estacionales compensaron su balance total con un magro 0,1%, ya que los fuertes picos de las verduras fueron amortiguados por las bajas de precios en el sector turístico, fundamentalmente en pasajes aéreos y hotelería.