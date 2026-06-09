Cuota alimentaria en junio 2026: costos según la canasta básica de INDEC

Con la publicación de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la denominada canasta de crianza actualizó los parámetros que hoy guían las decisiones de jueces, mediadores y abogados.

Lejos de ser un simple índice estadístico, esta herramienta elaborada por INDEC se transformó en un piso objetivo para resolver litigios y actualizar convenios desfasados, midiendo no solo los gastos materiales directos, sino también el impacto económico del tiempo dedicado al cuidado diario de los menores.

Cuota alimentaria junio 2026: los montos oficiales del INDEC según la edad

El informe técnico de la entidad oficial discrimina el costo de vida de la infancia y la adolescencia, separándolo en cuatro grandes franjas etarias. Estos valores reflejan de manera precisa cómo varían las necesidades a medida que los hijos crecen:

Menores de 1 año: $515.236

$515.236 De 1 a 3 años: $616.046

$616.046 De 4 a 5 años: $538.587

$538.587 De 6 a 12 años: $676.431

La diferencia en la curva de gastos tiene una explicación técnica. Mientras que en la primera infancia (de 1 a 3 años) el costo está fuertemente traccionado por las horas de cuidado personalizado que se requieren, en el segmento de 6 a 12 años el peso económico se traslada a los bienes y servicios directos, tales como la educación formal, la indumentaria, el transporte y las actividades extracurriculares.

Cuota alimentaria junio 2026: qué factores integran la canasta de crianza y cómo impactan en el cálculo

Para garantizar la rigurosidad y transparencia del indicador, INDEC divide el costo total en dos grandes estructuras:

Bienes y servicios: contempla las necesidades materiales básicas indispensables para el desarrollo del menor (alimentación, salud, vestimenta, vivienda y transporte). Para el periodo analizado, este componente base va desde los $183.349 (en menores de un año) hasta los $374.042 (en la etapa escolar). Costo del cuidado: valora monetariamente el tiempo que los adultos destinan a la atención cotidiana de los chicos. Para este cálculo, el organismo toma como referencia la remuneración vigente de la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del régimen del personal de casas particulares. Este ítem resulta fundamental en términos de equidad de género, ya que introduce en la balanza judicial el reconocimiento económico de las tareas domésticas y de crianza que históricamente recayeron sobre las madres sin ser remuneradas.

Cuota alimentaria junio 2026: ¿cómo aplican los jueces la canasta de crianza de INDEC?

Aunque el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la obligación alimentaria recae sobre ambos progenitores de manera proporcional a sus recursos, en la práctica no existe un porcentaje fijo por ley. Por este motivo, el indicador del INDEC se volvió indispensable para el sistema judicial argentino.

Tradicionalmente, los tribunales suelen fijar las cuotas entre un 20% y un 30% de los ingresos netos del progenitor no conviviente. Sin embargo, en un contexto de alta informalidad laboral o cuando los ingresos declarados no reflejan la realidad, los jueces toman el valor total de la canasta de crianza como un parámetro real de subsistencia. A partir de esa base, evalúan las necesidades específicas del hijo, la capacidad económica real de ambos padres y el esquema de presencialidad y cuidado compartido para dictaminar un fallo ecuánime.

Cuota alimentaria junio 2026: hasta qué edad rige la obligación legal y sanciones por incumplimiento

El marco legal argentino determina que la cuota alimentaria debe abonarse de forma obligatoria hasta los 21 años de edad. Este plazo se extiende de manera excepcional hasta los 25 años, en caso de que el hijo continúe con estudios de grado o formación profesional que le impidan generar ingresos propios para auto-sustentarse. Cabe destacar que, si el hijo presenta alguna discapacidad, la obligación alimentaria no tiene límite temporal mientras subsista la condición.

Ante situaciones de morosidad o evasión, la Justicia dispone de herramientas punitivas severas que van más allá del empleo formal. Aún si el obligado se encuentra desempleado o trabaja en la informalidad, las deudas acumuladas pueden derivar en: