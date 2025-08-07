ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

La inflación de Buenos Aires fue del 2,5% en julio y alcanzó su punto más alto desde marzo

Se conoció este jueves el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA). Hoteles y restaurantes, entre los mayores aumentos.

Redacción

Por Redacción

La inflación en la ciudad de Buenos Aires con una tendencia en alza. Foto. Gentileza NA.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires con una tendencia en alza. Foto. Gentileza NA.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en julio fue del 2,5%. El Índice de Precios al Consumidor de la (IPCBA) tuvo una suba con respecto a la junio que fue de 2,1%. El total acumulado en los primeros siete meses del año alcanzó el 18,1%.

Según datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los rubros con más incrementos fueron Restaurantes y hotelesVivienda, agua, electricidad, gas y otros combustiblesTransporteAlimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura.

En vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3%. En transporte el incremento fue de 3,6%.

En Alimentos y bebidas la suba fue del 1,8%, en gran medida impulsado por el incremento de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%).

La otra semana el INDEC informará la inflación nacional

Infobae señaló que los analistas consultados por el Banco Central, y que derivan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), esperan una suba de precios para julio de 1,8%, a pesar de la fuerte suba del dólar registrada el mes pasado.

El dato oficial de la inflación que informa el INDEC se conocerá el próximo miércoles 13 de agosto.


Temas

Buenos Aires

Inflación

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en julio fue del 2,5%. El Índice de Precios al Consumidor de la (IPCBA) tuvo una suba con respecto a la junio que fue de 2,1%. El total acumulado en los primeros siete meses del año alcanzó el 18,1%.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios