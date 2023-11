“La inflación no es algo que se pueda borrar de un plumazo”, dice economista de la UCEMA

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Federico Vacalebre hizo un análisis de la coyuntura y del país que podemos esperar tras el balotaje que se celebra mañana, independientemente de quién resulte presidente electo.

PREGUNTA: ¿Qué medida económica considerás impostergable en el inicio del próximo gobierno?

RESPUESTA: Implementar un plan de estabilización es fundamental, en términos monetarios y de ajuste de cuentas públicas. Creo los dos candidatos son conscientes de que hay cuestiones que si no se corrigen no se puede continuar. El sector dirigencial, incluyendo lo político, lo empresarial y lo sindical, son hoy mucho más conscientes que antes. Ver cómo se corrige el agujero fiscal es lo impostergable. Me pregunto si los importadores van a seguir siendo la variable de ajuste con el tema del tipo de cambio, hoy lo son. Hablando de lo inmediato, tenemos un gran problema con las importaciones de acá a fin de año, un pago al FMI, y reservas negativas. Hay que ver qué hace el que gane. Por otra parte, cuando hablo de reordenamiento en términos monetarios me refiero a si existirá o no una reestructuración de la deuda en pesos para que sea pagable en algún momento. Nadie quiere que exista una quita de capital. Lamentablemente esa deuda se multiplicó por tres, y sigue creciendo por los intereses. El plan de estabilización implica estas cosas que te acabo de mencionar.

P: ¿Considerás apropiado como parte de ese plan instaurar un régimen de tipo de cambio fijo?

R: Un dólar igual a un peso es totalmente improbable, porque necesitarías una cantidad infernal de dólares. Hoy tenés un desdoblamiento cambiario muy fuerte, totalmente nocivo para la economía. Una clara muestra es la deuda que tienen los importadores, y cómo eso afecta a la economía real. Es inviable tener 100% o más de brecha entre el dólar de un exportador y el de un importador, que el tipo que está exportando esté financiando al que importa un dólar más barato. El cepo y las intervenciones siguen generando distorsiones. En algún momento tiene que haber una unificación de tipos de cambio. Lo que más me preocupa con respecto al tipo de cambio es lo nociva que es la brecha, pega muy fuerte en la economía real.

P: Un dólar a más de 900 pesos, como está ahora el blue, es barato o caro?

R: Obviamente hubo un overshooting previo a la primera vuelta. Después, con la intervención sobre determinado tipo de operaciones y contemplando la devaluación tras las PASO, hoy estás con el tipo de cambio un 30% atrasado, por lo menos. La dinámica monetaria y la dinámica inflacionaria están corriendo a una velocidad que asusta. Lo que más me preocupa para el ciudadano de a pie, con este contexto inflacionario, es el tema de los precios relativos. En Argentina tuvimos en la historia reciente tres periodos con inflación interanual arriba del 130%. Hoy ya la pasamos. Todos sabemos lo que vino después, pero no hay que ser alarmistas. Las cuestiones macroeconómicas eran otras, era otro país, otro mundo. Hoy la economía tiene otras características que le dan un tinte diferente. Pero en esos períodos se tardó entre 36 y 48 meses en generar planes de estabilización que emparejaran la distorsión de precios relativos. La inflación no es algo que se pueda borrar de un plumazo. Aun con un plan de estabilización fuerte, no hay cuestiones que sean mágicas ni que sucedan de un día para el otro. Lo complicado que vamos a vivir de acá a los próximos años es eso también. Me preocupa bastante ese tema.

P: ¿Qué contexto internacional proyectás para el comienzo de la próxima gestión?

R: Creo que va a ser favorable por varios motivos. Argentina tiene un montón de potencial, y en esto soy sumamente positivo. El tema es cómo aprovechamos ese potencial. La guerra en Ucrania fue un shock claramente positivo que nuestro país, por el desdoblamiento de tipo de cambio, no lo supo aprovechar. Argentina, si no tuviera este problema del desdoblamiento y la brecha, tendría que haber exportado y generado muchísimo más. Existió en el medio la sequía, pero antes de esa sequía tuviste una oportunidad grande, que por el tipo de cambio no lo aprovechaste. Son las dos cosas ciertas. Las condiciones climáticas hoy tampoco están ayudando para el año que viene, pero estuviste tan en el piso el año anterior que algo vas a rebotar y lógicamente más dólares de forma genuina a través del campo se van a poder recaudar. Y después la Argentina creo que tiene un potencial enorme con lo que es Vaca Muerta y el litio. Con una economía estabilizada soy súper positivo en ese sentido. Es notable cómo la desestabilización de la propia macroeconomía nos juega en contra. Me apena, pensando en estos últimos años, que cuando tenemos un shock positivo no lo podamos aprovechar, incluso reconociendo lo que fue la última sequía. El contexto internacional no ha sido malo para la Argentina. Son cuestiones internas nuestras. Estamos tan deteriorados en un montón de aspectos. Si me preguntás de acá a futuro, creo que haciendo las cosas bien Argentina tiene potencial para crecer y para desarrollarse, y para ser un país mucho mejor que el que desgraciadamente hoy es. No es una cuestión de soluciones mágicas. Un país no se desarrolla de un día para el otro y hay que tener un plan no solamente de estabilización, sino también de crecimiento y de desarrollo económico de años. Celebro que existan candidatos y políticos que estén pensando, bien o mal, de acá a 5, 10, 15 ó 20 años. Es muy positivo, y es algo con lo que culturalmente tenemos que romper.

PERFIL

Federico Vacalebre

Federico Pablo Vacalebre es Magíster en Economía Aplicada (UCA), Magíster en Comercio Internacional (USAL), Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Comercialización (UADE).

Participa de programas internacionales en The London School of Economics y en Frankfurt School.

Se desempeña en la Gerencia de Marketing del Banco de la Nación Argentina, es titular de HSV Consultores y Profesor en UCEMA y UP.