La inflación sigue bien por arriba del 2 % y complica la promesa de Javier Milei

La inflación se mantiene por encima del 2 % mensual y comienza a ser una luz amarilla en el tablero económico del gobierno. Tras el sacudón que fue el 2,8 % de diciembre 2025, la expectativa para enero era de una sensible desaceleración, lo cual, de acuerdo a los datos adelantados por una serie de consultoras, no estaría ocurriendo.

La promesa bajo presión: la inflación sigue elevada

Una señal de que este proceso se habría corrido de los ejes pretendidos por el gobierno fueron las últimas declaraciones del presidente, Javier Milei, durante la entrevista que ofreció a una agencia internacional en el marco del Foro Económico de Davos.

En ese diálogo, el jefe de Estado evitó repetir la promesa acerca de que la inflación “empezará con cero” en agosto de este año. Milei enfrió el pronóstico y volvió a su teoría: “Con la base monetaria congelada, la inflación va a colapsar y tenderá a la internacional”. Ergo, el presidente “bajó un cambio”.

Es que tanto Milei como el equipo económico tienen en sus manos informes que dan cuenta de que la variación del costo de vida en enero no está dentro de los parámetros que desean.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central con opiniones de 40 economistas vaticinaba una inflación promedio de un 2 % para el primer mes de 2026. Pero con el mes en su etapa final, este pronóstico está siendo superado por diferentes informes.

Para la Fundación Libertad y Progreso, la variación de los precios apunta a un 2,6 %, levemente por debajo del 2,8 % de diciembre, pero por encima de lo calculado por el promedio del mercado.

“De confirmarse esta cifra, la inflación interanual se ubicaría en un 32,1 %, evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre”, indicó la firma a cargo de Aldo Abram.

No obstante, consideró que “a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual”.

Por su parte, con datos a la tercera semana de enero, la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, estima que la inflación general de enero estará en el 2,4 %.

“La categoría ‘esparcimiento’ tuvo una incidencia relevante, en línea con la estacionalidad propia del período”, señala el informe preliminar. Al mismo tiempo, añade que el rubro “alimentos consumidos dentro del hogar” continúa ejerciendo presiones al alza, aunque este impulso se ve parcialmente contenido por la menor variación registrada en los alimentos consumidos fuera del hogar”.

A su vez, la consultora Econviews, que dirige el ex secretario de Finanzas, Miguel Kiguel, está pronosticando una suba general de precios de 2,8 % para el período en curso.

Cálculos muy diferentes ofrece LCG, que se concentra en la evolución de los alimentos. Para esta firma, en las últimas cuatro semanas la suba de precios en los productos básicos es menor a 1 %.

Esto marcaría además el impacto que tuvieron en enero los aumentos de los servicios públicos y los combustibles, que en muchos casos estuvieron por encima del promedio general de inflación de diciembre.

Milei tiene como principal objetivo acabar definitivamente con la inflación. De allí que gran parte de la política cambiaria esté orientada a contener los precios.

El presidente mantiene la convicción de que, de acuerdo a la historia argentina, cualquier movimiento del dólar se traslada a los precios.

El problema que muchos analistas comienzan a observar es la inercia inflacionaria que se instaló a partir de la decisión de actualizar diferentes indicadores por el IPC del Indec.

Además de todo el sistema de seguridad social, los servicios públicos, el transporte, impuestos, los combustibles, cuotas de medicina y educación son algunos de los segmentos que toman este indicador como referencia para ajustar precios, lo cual provoca un piso de incremento mensual que ahora luce difícil de quebrar.

Con este inicio de 2026 se aleja la posibilidad de que en agosto, tal como lo prometió Milei, la inflación quiebre el 1 %.

El dato es fundamental para la diagramación de presupuestos de empresas y particulares y, en particular, es una referencia para el inicio de las próximas paritarias.

La pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es una de las principales explicaciones de la caída del consumo que experimenta la economía en general.

Otro dato relevante a tener en cuenta es que una parte importante de la deuda en pesos que debe afrontar el gobierno en los próximos meses se ajusta por inflación (CER), lo cual exigirá un mayor esfuerzo fiscal.

Por otro lado, cabe recordar que el IPC de enero que el Indec difundirá a mediados de febrero se realizará con una nueva canasta de consumo, que reflejará de mejor modo los hábitos actuales. Además, el dato más importante es que ponderará en mayor medida los costos de los servicios públicos. A ello se añadirán los gastos en todo lo referido a telefonía e internet que en el anterior muestreo estaba subestimado.

Corresponsalía Buenos Aires