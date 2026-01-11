Inflación 2025: entre un diciembre acelerado y la expectativa de la menor suba anual de precios desde 2017

Comenzaron las expectativas para conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2025 que dará a conocer el Indec este martes . El dato no solo aportará la variación de precios que se generó durante diciembre, sino también cuál es el valor total presentado en el año. Qué proyecta el mercado y cuáles es el panorama que anhela el gobierno de Javier Milei.

De cuánto fue la inflación del último mes del año pasado será anunciado este 13 de enero a las 16.00. Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la sumatoria de todos los meses ya tomados, presentaría el 2025 como uno de los más bajos de inflación en la década.

Qué valor proyecta el mercado

Diversas consultoras privadas presentaron sus análisis y brindaron porcentajes bajos. Según reveló la consultora «Equilibra», el índice de diciembre ronda el 2,2% y 2,6%.

Mientras tanto, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ya marcó que fue de 2,7% en diciembre. De esta manera, volvió a acelerarse en Capital Federal: según informó el Instituto de Estadística porteño, el incremento mensual fue de 0,3 puntos frente al 2,4% del mes anterior.

El dato se conoció en la antesala de la publicación del índice nacional. La evolución de los precios en CABA suele anticipar la tendencia que luego muestra el Indec a nivel país.

Aunque la variación mensual se mantuvo acotada, la serie refleja una trayectoria ascendente en los últimos meses.

Los registros oficiales de inflación mes a mes son los siguientes:

Enero : 2,2%

: 2,2% Febrero : 2,4%

: 2,4% Marzo : 3,7%

: 3,7% Abril : 2,8%

: 2,8% Mayo : 1,5%

: 1,5% Junio: 1,6%

1,6% Julio: 1,9%

1,9% Agosto: 1,9%

1,9% Septiembre: 2,1%

2,1% Octubre: 2,3%

2,3% Noviembre: 2,5%

El Gobierno aguarda tener el dato de menor inflación acumulada desde 2017

Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con la sumatoria de todos los meses ya tomados, presentaría el 2025 como uno de los más bajos de inflación en la década.

Este último IPC será determinante para confirmar la tendencia desinflacionaria de los últimos meses y ver los aspectos clave como la evolución del dólar. Según reflejaron algunos estudios privados, la inflación anual rondaría entre el 30,7% (Según IProUP) y el 31% (Según Equilibra).

Hasta la revelación de diciembre, el registro anual es 27,9%. Las proyecciones marcan lo que sería el menor registro para un año desde 2017.

Según los análisis del Indec, la última decada presentó estos valores:

2015: 26,9%.

26,9%. 2016: 40,5%.

40,5%. 2017: 24,8%.

24,8%. 2018: 47,6%.

47,6%. 2019: 53,8%.

53,8%. 2020: 36,1%.

36,1%. 2021: 50,9%.

50,9%. 2022: 94,8%.

94,8%. 2023: 211,4%

211,4% 2024: 117,8%

Inflación: el precio de la carne, parte de las subas

Un relevamiento de Equilibra, analizó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). “Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, detalló el reporte citado por Infobae.

Gonzalo Carreras, economista de esa consultora, indicó que se dio “otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (solo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual)”.