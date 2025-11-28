La paradoja detrás de Whirlpool: por qué la economía crece, pero condiciona al empleo industrial 

El cierre de la fábrica de Whirlpool en Pilar se da en un contexto de crecimiento de la economía Argentina. (Foto: gentileza)

El cierre de la fábrica de Whirlpool en Buenos Aires, que dejó a unos 200 empleados sin trabajo, contrasta con un notable incremento en las ventas de estos electrodomésticos a nivel nacional. Según datos del INDEC, las ventas de lavarropas experimentaron un sorprendente aumento del 24% en el tercer trimestre del año anterior, mientras el total de electrodomésticos creció un 15%.

La paradoja se explica principalmente por la fuerte competencia de productos importados más económicos. El periodista especializado Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio, calificó este cierre como «un dato bastante fuerte». El mercado nacional vio cómo un lavarropas de carga frontal, que costaba alrededor de 800.000 pesos hace poco más de un año, hoy se comercializa por 500.000 pesos. Esta abrupta caída de precios se debe a la llegada masiva de bienes de otros países, que desplazan la producción local.

Wende destacó que, si bien el Estado nacional ha reducido ciertos impuestos, como el Impuesto PAÍS, las altas cargas tributarias provinciales y municipales, sumadas a los costos laborales, restan competitividad a la industria argentina. Además, el país enfrenta un problema de escala productiva: mientras Argentina contaba con solo seis fábricas de lavarropas, Turquía tiene diez y abastece a todo el mercado europeo, evidenciando una dificultad para competir en un esquema de economía abierta.

La paradoja del caso Whirlpool: una economía de dos velocidades

A pesar de los desafíos que enfrenta la industria manufacturera, la economía argentina en general muestra un crecimiento impulsado por sectores como las exportaciones, la energía (especialmente Vaca Muerta), la minería y el agro. Sin embargo, esta expansión económica no se traduce uniformemente en la generación de empleo en áreas de mano de obra intensiva.

El periodista ejemplificó esta situación con el caso de un exgerente de Whirlpool que se reconvirtió en la minería y se fue a trabajar a Cerro Vanguardia en Santa Cruz. “Ahora, todos los operarios de Pilar no se van a poder reconvertir para ir a ser mineros en Santa Cruz”, agregó Wende.

Dólares frescos: el desafío del riesgo país y las reservas

Otro de los desafíos macroeconómicos que enfrenta el país es la lenta reducción del riesgo país, que actualmente ronda los 650 puntos tras haber superado los 1.100. El gobierno busca disminuir este indicador para recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales.

Este proceso es complejo, ya que requiere acumular reservas sin recurrir a la emisión monetaria que podría acelerar la inflación. En este contexto, el pago de 4.300 millones de dólares en enero representa un importante vencimiento que el Tesoro debe afrontar.

En este panorama de complejidades y oportunidades, la provincia de Neuquén firmó un acuerdo para exportar petróleo convencional sin retenciones. Esta medida, en línea con la política nacional de eliminación de impuestos a las exportaciones industriales y regionales, busca impulsar las inversiones en el sector de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta.

Según Wende, la quita de retenciones es fundamental para atraer capitales extranjeros y sostener el crecimiento de un sector clave para la economía.

