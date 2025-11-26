Duró tres años: Whirlpool cerró una fábrica de lavarropas en Argentina y despidió a más de 200 trabajadores

Whirlpool anunció el cierre definitivo de la fábrica de lavarropas que había inaugurado en 2022 en Pilar, provincia de Buenos Aires. Desde la compañía de electrodomésticos informaron que por la medida despedirán a 220 trabajadores.

La empresa, que opera hace 35 años en el país, informó que mantendrá su oficina comercial y de distribución. El cierre de la planta ubicada en el Parque Industrial de Fátima se debió principalmente a la caída de ventas y aumento de las importaciones.

Desde Whirlpool indicaron a Infobae que este miércoles se le comunicó la decisión a los trabajadores y que ya se iniciaron las negociaciones con el sindicato de Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir las desvinculaciones.

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas, trabajador, a FM Plaza 92.1.

El cierre afectó a personal de producción y sectores vinculados a la ingeniería, testeo de calidad, entre otros.

“Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que la relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía.

Cabezas comentó que, un lavarropas con capacidad de siete kilos de Whirlpool fabricado en Argentina se comercializaba entre 800 mil y un millón de pesos, mientras que uno importado desde China se podía conseguir «a mitad de precio».

El empleado detalló que la fábrica pasó de armar entre 500 y 600 lavarropas diarios a 400 unidades. En este marco, los despidos eventuales ya habían comenzado en la fábrica y hasta se había mencionado la posibilidad de adelantar las vacaciones.

Whirlpool cerró una fábrica de lavarropas en Argentina: los motivos

El cierre, según explicaron desde la empresa, se decidió porque no logró forjarse el modelo de negocio en un contexto de «fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”.

En este sentido, revelaron que el futuro de Whirpool en el país es convertirse en una empresa que se centre más en lo comercial que de fabricación. “Esta decisión implica una reconfiguración estructural de la operación en la Argentina», explicitaron en un comunicado.

Aún así, desde Whirlpool indicaron que su continuidad en Argentina «no está en revisión» y que su portafolio de productos seguirá disponible en el país.

Mientras tanto, la planta que fue construida e inaugurada en 2022 para producir lavarropas de última generación y exportarlos el 70% de lo producido aún no tiene un futuro definido.

Alberto Fernández y su Gabinete junto a trabajadores en una recorrida por la fábrica en 2023.

En su momento, la misma demandó una inversión de USD 52 millones, con el objetivo de producir 300 mil productos al año. Al día de hoy, se preparaba solo 150 mil, de los cuales la mitad se comercializaba en el mercado interno.