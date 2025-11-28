Dólar oficial y blue del viernes 28 de noviembre 2025: precios y brecha cambiaria en detalle

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este viernes 28 de noviembre 2025 seguí el ritmo de las pizarras con la cotización actualizada del oficial y los tipos de cambio financieros. Mirá cómo operan el MEP y el CCL en tiempo real y accedé a un análisis exclusivo sobre la brecha cambiaria para cuidar el valor de tus pesos.

El dólar oficial arranca este viernes 28 de noviembre 2025 en:

$1.475 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue inicia hoy en:

$1.440 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén abre en:

$1.485 para la venta.

Dólares financieros.

Dólar: abre la rueda operativa este viernes 28 de noviembre 2025 con atención en los financieros. Mirá a cuánto cotizan el MEP y el CCL en el inicio de la jornada y accedé al análisis temprano sobre la brecha cambiaria. Todo lo que tenés que saber antes de operar en un cierre de semana clave para el mercado.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 28 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 28 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1420 1470 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1410 1470 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1430 1470 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1420 1470 Banco Hipotecario 1430 1470 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1420 1480 Banco Piano 1425 1485 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 28 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 28 de noviembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 28 de noviembre 2025

Viernes 28 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1420 1440

Los dólares financieros operan este viernes 28 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.481,36

Dólar CCL:

Apertura: $1.526,48

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 28 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: