Dólar oficial y blue del viernes 28 de noviembre 2025: precios y brecha cambiaria en detalle
DÓLAR HOY: las cotizaciones actualizadas de este viernes 28 de noviembre 2025, en la última rueda de la semana del mercado cambiario. Información actualizada y confiable sobre las cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén.
¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este viernes 28 de noviembre 2025 seguí el ritmo de las pizarras con la cotización actualizada del oficial y los tipos de cambio financieros. Mirá cómo operan el MEP y el CCL en tiempo real y accedé a un análisis exclusivo sobre la brecha cambiaria para cuidar el valor de tus pesos.
El dólar oficial arranca este viernes 28 de noviembre 2025 en:
- $1.475 en Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue inicia hoy en:
- $1.440 para la venta.
En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén abre en:
- $1.485 para la venta.
Dólares financieros.
- Dólar: abre la rueda operativa este viernes 28 de noviembre 2025 con atención en los financieros. Mirá a cuánto cotizan el MEP y el CCL en el inicio de la jornada y accedé al análisis temprano sobre la brecha cambiaria. Todo lo que tenés que saber antes de operar en un cierre de semana clave para el mercado.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 28 de noviembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 28 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1420
|1470
|Banco Nación
|1425
|1475
|Banco ICBC
|1410
|1470
|Banco BBVA
|1425
|1475
|Banco Supervielle
|1430
|1470
|Banco Ciudad de Bs As
|1420
|1480
|Banco Patagonia
|1420
|1470
|Banco Hipotecario
|1430
|1470
|Banco Santander
|1430
|1480
|Banco Credicoop
|1430
|1480
|Banco Macro
|1420
|1480
|Banco Piano
|1425
|1485
|Banco BPN
|1415
|1485
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 28 de noviembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este viernes 28 de noviembre 2025:
- $1.415 para la compra.
- $1.485 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 28 de noviembre 2025
Viernes 28 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1420
|1440
Los dólares financieros operan este viernes 28 de noviembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.481,36
Dólar CCL:
- Apertura: $1.526,48
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 28 de noviembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.917,5 en noviembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025
Dólar oficial en noviembre 2025:
- Piso de la banda: $932
- Techo de la banda: $1.501
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
