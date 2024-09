La pobreza llegó al 52,9% en el primer semestre de 2024: los primeros datos de la era Milei

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves que la pobreza llegó al 52,9% durante el primer semestre de 2024. Se trata del primer dato de la presidencia de Javier Milei.

La última cifra conocida en marzo, que dio cuenta del segundo trimestre de 2023, se estacionó en 41,7%. El nuevo dato marca una suba de casi 10 puntos. Sin embargo, algunas fuentes del gobierno esperaban que el númera escalara en torno al 55%, alcanzando a más de 25 millones de personas, un récord desde 2004.

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares, revelada en 31 conglomerados urbanos del país. El estudio se centra en un universo de 29,6 millones de personas y 10,1 millones de hohares.

Según el Indec, 15,7 millones de personas se encontraron en situación de pobreza a comienzos de este año, lo que representa a 4,3 millones de hogares.

En tanto, 5,4 millones de personas (18,1%) estuvieron en situación de indigencia, lo que presenta a 1,4 millones de hogares argentinos.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 62,9%; y Noroeste (NOA), 57,0%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 49,1%; y Pampeana, 49,9%.

Noticia en desarrollo

Pobreza: el Gobierno de Javier Milei se anticipó al dato y responsabilizó al kirchnerismo

Desde el gobierno de Javier Milei salieron esta mañana a manifestarse sobre el dato que revelaría el Indec. Responsabilizaron por sus políticas económicas al kirchnerismo. «Es la peor herencia de la historia«, definió el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero aseguró que el dato reflejará “la cruda realidad que está atravesando la sociedad argentina”.

“Es consecuencia del populismo que ha sometido al país a tantos años de desgracias y devastación”, se escudó al tiempo que aclaró: “El Gobierno heredó una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia, probablemente de la historia argentina”.

En la misma línea, recordó: “En diciembre la inflación corría al 25,5% mensual y la mayorista al 54%, datos que refrescamos de manera seguida, un número que anualizado en diciembre nos marcaba que estábamos entrando en una hiperinflación”.

“El año pasado, el doctor Sergio Massa recurrió al Plan Platita. Solo en el período electoral emitió 13 puntos del PBI en billetes para determinar una despilfarro que terminó en una inflación del 211% para 2023”, cuestionó en referencia al excandidato presidencial de Unión por la Patria.

Para el funcionario, el uso de recursos para la campaña electoral afectó de manera directa el bolsillo de los argentinos a través del aumento inflacionario y del espiral de precios. “La última hiperinflación del ‘89 – ’90 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín llevó a la pobreza del 20% al 47% de mayo a octubre, por supuesto derivando en una catástrofe económica y social”, narró.

“Cuando hablamos de haber evitado una hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado cerca del 40% a cerca del 95%, hubiéramos entrado en un mar de pobreza absoluta si no se evitaba la hiperinflación”, sostuvo.

Asimismo, Adorni subrayó: «Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. De hecho este número de pobreza, recién el gobierno de Carlos Menem la pudo recomponer seis años después. Además tardó un año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Un edificio se destruye en un segundo y reconstruirlo tarda mucho más tiempo, y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina”.

“Hoy la situación es radicalmente distinta, los supermercados ya no remarcan los precios todas las semanas, los intermediarios ya no se quedan con la plata de los que reciben planes y los necesitan, y el gobierno no niega la realidad sino que la enfrenta y la trabaja”, sostuvo.