Laboratorios bioquímicos de Río Negro alertan un “estado crítico”

El Colegio de Bioquímicos de Río Negro volvió a exhibir su preocupación por la situación de “emergencia” que atraviesa el sector debido a los atrasos en los pagos de obras sociales, el desfazaje de aranceles de las prepagas, el aumento desmedido de los costos de insumos -que matoritariamente son importados- y el faltante de algunos productos.

Los laboratorios aplican desde el mes pasado un bono a los afilados de obras sociales y prepagas con un piso de 5.000 pesos y ese esquema se mantendrá.

“No queremos dejar a los pacientes sin prestación, por eso insistimos en arreglar con los financiadores, que son las obras sociales y prepagas el reconocimiento de un aumento razonable en los aranceles”, señaló ante Diario RÍO NEGRO Jorge Alegre, presidente del Colegio de Bioquímicos de Río Negro.

Según puntualizó, “estamos en una situación crítica desde mayo” y los causales son variados. Uno de ellas es el desmedido aumento de los insumos que varían de un 200 a 480 por ciento. “Trabajamos con la salud de la gente, el labortorio tiene que prever la compra de materiales e insumos y la reposición para atender y se nos complica”, señaló.

Hoy los proveedores ofrecen productos con aumentos indiscriminados, otros entregan con factura abierta al día de pago que se aplica a valor dólar.

“Hay insumos que no podemos stockearnos como los reactivos que tienen vencimiento a corto plazo, y los que tienen más largo plazo no los conseguimos porque no los venden”, dijo Alegre quien remarcó que además de la inflación hay en el sector mucha especulación con los precios.

Otro de los problemas que afrontan los bioquímicos es la demora en los pagos de algunas obras sociales que van de 2 a 5 meses, como el caso de Ipross, que acumula deuda desde junio.

Alegre indicó además que en el caso de las prepagas se genera un “desfazaje” en los aranceles que abonan (atado a las autorizaciones que les otorga la Superintendencia de Salud) respecto de la inflación y de los costos que deben afrontar los laboratorios. “Hoy las prepagas van a llegar a una suba anual arancelaria del 90 a 95% cuando la inflación se estima en 150 por ciento”.

Según el directivo del colegio, el gasto en laboratorio de las pre-pagas oscila entre el 5 y 8 por ciento del total y con el desfazaje que se genera en los valores evidencian una brecha del 50 por ciento.