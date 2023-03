«Las cosas mejoran»: Wall Street repuntó y trajo alivio en las acciones de empresas argentinas

La bolsa de Nueva York terminó hoy con un fuerte alza y optimismo, tras la intervención de un grupo de bancos estadounidenses para rescatar el First Republic. La medida significó un nuevo intento por estabilizar al sector financiero luego de un miércoles negro en el mercado de valores.

El Dow Jones ganó 1,17%, el tecnológico Nasdaq, 2,48% y el índice ampliado S&P 500 avanzó 1,76%. La jornada había abierto en rojo, en un ambiente altamente volátil.

Pero los índices invirtieron la tendencia luego de que se conociera que un grupo de bancos podría rescatar al First Republic de una eventual quiebra, una intervención que finalmente ocurrió.

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en la entidad financiera en problemas. Se trató de una señal de «confianza en el sistema bancario» estadounidense, según informaron en un comunicado conjunto.

Casi en simultáneo, el Banco Central Europeo se mostró dispuesto a intervenir en todo momento en caso de nuevo y fuerte deterioro, como el que sacudió al Credit Suisse ayer.

La entidad suiza logró recuperar el valor de sus acciones hoy luego de que pedirá prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares) al banco central.

«El mercado concluyó que tal vez no superamos el trance, pero las cosas mejoran«, destacó Patrick O’Hare, de Briefing.com, para quien los inversores «apreciaron» que el apoyo a First Republic viniera del sector privado.

Wall Street «espera que lo peor haya quedado atrás», añadió Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors. «Si se retira de las hipótesis las quiebras de First Republic y Credit Suisse, eso calma a la gente«, sostuvo.



Muchos bancos regionales recuperaron terreno, como Western Alliance (+14,10%), Bank of Hawaii (+10,67%) o Valley National (+8,30%). Y los grandes bancos también cerraron en positivo, como Bank of America (+3,46%) o Wells Fargo (+3,84%), ambos parte del grupo de rescate de First Republic.

El apetito por el riesgo pareció volver, y favoreció al sector tecnológico, con ganancias para Microsoft (+4,05%), Alphabet (+4,68%) y Amazon (+3,99%), que impulsaron al Nasdaq, que lleva cuatro sesiones en positivo a pesar de las turbulencias.

La repercusiones en la bolsa porteña

La Bolsa de Valores de Buenos Aires subió hoy 6,46%, acoplándose a la buena performance de las bolsas neoyorquinas que operaron con ganancias, con lo que cortó cinco sesiones consecutivas con resultados negativos.

En la misma sintonía, las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Wall Street cerraron con incrementos superiores al 7%.

En la plaza porteña, entre las acciones líderes, las mayores ganancias fueron registradas por Ternium (9,32%); Aluar (9,31%); Holcim (8,91%); BYMA (8,82%); y Central Puerto (8,74%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la sesión con mayoría de resultados positivos, encabezados por Banco Macro (7,7%); Central Puerto (7,1%); Grupo Financiero Galicia (5,4%); Telecom Argentina (5,4%); y BBVA Argentina (5,3%).

La única baja correspondió Globant (-1,1%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con alzas de 70 centavos en promedio a lo largo de la curva, mientras que los títulos en pesos con ajuste por CER marcaron altibajos.

En este marco, el riesgo país cerró con un retroceso de 3% para quedar en 2.324 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar oficial cerró hoy con una cotización promedio de $210,21, con una suba de 59 centavos respecto del miércoles.

Por su parte, el denominado dólar «blue» o informal registró una suba de cuatro pesos, en $383 por unidad.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) anotó un incremento de 0,9%, a $ 400,62; mientras que el MEP avanzó 1,4%, a $ 388,76.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 39 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $202,94.

Con información de AFP y Télam