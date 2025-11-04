Las organizaciones de la sociedad civil, reunidas en Neuquén en busca de sinergia publico-privada

Sinergia. La que se genera entre las organizaciones sociales y el sector privado en torno a la producción y el empleo.

La vida en sociedad se conforma por la relación viva, dinámica e interdependiente de cada uno de los actores que la conforman desde el ámbito público, privado o civil. La red de contención que se estructura mediante el rol esencial de cada uno de esos eslabones, es determinante para el desarrollo económico, productivo y social.

Con esa premisa se llevó a cabo en Neuquén el evento «Qué podemos hacer juntos que no podemos hacer separados», convocado por la Fundación Otras Voces, la Mesa Patagónica de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y FUNDeSUR.



La actividad tuvo lugar en la Sede Neuquén de la Universidad de Flores (UFLO) en el marco del trabajo que realiza la en todo el país la Sociedad Civil en Red con el financiamiento de la Unión Europea. Referentes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Buenos Aires compartieron sus vivencias en el trabajo de campo que las organizaciones sociales llevan a cabo en todo el interior profundo del país.

Diego Guilisasti, coordinador ejecutivo de Sociedad Civil en Red, fue el encargado de la apertura, destacando el rol crucial que cumplen las organizaciones sociales en materia de producción, empleo y contención de diversas problemáticas que atraviesan el territorio nacional.

«Calculamos que hay aproximadamente 120.000 organizaciones en todo el país, entre formales y no formales, las cuales estimamos que emplean a 2,17 millones de personas en el país. Es decir que el sector de las organizaciones sociales genera el 10% del empleo formal en Argentina. Así de fuerte es el sector», afirmó Guilisasti.

El referente de Sociedad Civil en Red agregó además que «el 3,5% del Producto Bruto Interno del país se genera a través de todo lo que desarrolla las organizaciones de sociedad civil«, aunque lamentó que «el 77% de las 120.000 organizaciones sociales tienen un presupuesto de más de $54 millones, lo cual deriva en que el trabajo remunerado de estas organizaciones sea por debajo de la mínima».

Durante todo el resto de la jornada, el foco estuvo puesto en la necesidad de contar con políticas públicas que permitan fortalecer el entramado de organizaciones que ya realizan la tarea en diversos campos de la vida social, muchas veces sin recursos y con base en la fortaleza de quienes llevan adelante el trabajo con pasión y amor por los demás.

Con ese objetivo, diferentes organizaciones de la sociedad civil de la región compartieron sus vivencias y reclamaron por la urgencia de profundizar en la materialización de políticas territoriales que habiliten la co-creación de valor entre el sector privado, el sector público y las OSC, generando una sinergia productiva.

Anfitriones. Los organizadores de la Mesa Patagónica de OSC.

La pata local, organizadora y anfitriona del evento, estuvo representada por la Mesa Patagónica de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la cual forman parte entre otras: FUNDeSUR (Río negro/Neuquén), Fundación Otras Voces (Neuquén), Fundación Irene (Neuquén), Fundación Kano (Río Negro, Biblioteca Secon (Neuquén), Fundación Ikigai (Neuquén), Fundación Mestizoamérica (Neuquén),

Fundación Austral (Neuquén), Fundación Tiempo de Niños (Neuquén), Cien por ciento diversidad (Neuquén).



Entre los representantes del sector privado que fueron parte de la iniciativa, se encuentran Banco Credicoop de Neuquén, LP Recicladora de General Roca, Idris Patagonia y el Colegio de Ciencias Económicas de Neuquén.