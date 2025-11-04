En Casa Rosada, Guillermo Francos se reunió con Manuel Adorni para coordinar reformas estructurales

Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, se reunió este martes con Manuel Adorni para comenzar con la coordinación de la transición del cargo. El encuentro estaba pautado para las 11 en las antiguas oficinas del funcionario. Además, transcendió que habrá un encuentro entre Lisandro Catalán y Diego Santilli por el ministerio del Interior.

Según informaron desde Gobierno, «el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con Guillermo Francos, para coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera». Durante el encuentro, dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso.

La reunión se produce tras la renuncia de Francos y Catalán, comunicada públicamente a través de redes sociales, donde atribuyeron su salida a «los persistentes trascendidos» sobre cambios en el Gabinete. El exjefe de Gabinete había expresado su deseo de despedirse de colaboradores, pero buscando evitar que su presencia opacara la nueva dinámica del equipo.

La salida de Francos, quien mantuvo un vínculo cercano con el presidente Javier Milei, no fue ajena a tensiones internas. Voces dentro del Gabinete señalaron un cierto malestar del mandatario con su exministro coordinador por la falta de mediación en conflictos internos y la presunta «parálisis de ciertas áreas» bajo su órbita. Según trascendió, Francos ya tenía la certeza de no continuar en el Gobierno desde las elecciones legislativas, aunque el pedido de Milei para anunciar una victoria oficialista lo tomó por sorpresa en su momento.

Pese a haber solicitado una reunión para aclarar su futuro y definir su rol en una segunda etapa de gestión, Francos no obtuvo una definición clara por parte del Presidente. Esta situación se dio en un contexto donde Milei evitó hacer alusión directa a la salida de Francos cuando era consultado públicamente.

Previo al encuentro con Catalán y Francos, el Gabinete renovado se reunió en Casa Rosada

El nuevo plantel de Gabinete, sin la presencia de Francos ni Catalán, ya tuvo su primera reunión el lunes en Casa Rosada. En ese encuentro, Manuel Adorni, quien ya lidia con los primeros llamados de gobernadores, ofreció las primeras directrices de la nueva etapa.

«Fue una reunión espectacular. El Presidente dio los lineamientos de esta etapa, las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos», detalló el actual ministro coordinador.

Desde el entorno de Adorni también trascendió que el nuevo jefe de Gabinete tiene previsto agradecer a su antecesor, Guillermo Francos, por lo aprendido y manifestar que le hubiese gustado compartir más tiempo en la gestión.