Las perspectivas para el 2026: entre el optimismo del Gobierno y las alertas que encendió la industria

Esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los principales referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro se dio el mismo día que se envió el proyecto de reforma laboral al Congreso y a días de que termine el segundo año de mandato de Javier Milei. Entre el optimismo y las alertas, cuáles son las perspectivas para el 2026 que tiene la industria y el Gobierno.

“Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva”, resaltó Caputo en sus redes sociales el pasado martes.

Durante esa conversación, Rappallini sus principales preocupaciones de cara al 2026, entre las que destacaron la desaceleración de la actividad industrial y la caída del empleo.

En un documento de la UIA indicaron que la dinámica industrial este año fue dispar de acuerdo a los sectores, pero lo que sí hubo de forma uniforme es una tendencia negativa en el empleo formal.

“La actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4.303 empleos menos en septiembre y 21.190 empleos menos en los primeros 9 meses del año)”, informaron.

Asimismo, los empresarios valorizaron la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, pero también soliciaron «avanzar en medidas para facilitar el acceso al crédito y reducir la presión fiscal récord que pesa sobre la producción de bienes transables que compiten en condiciones desiguales con el resto del mundo”.

Con respecto a la reforma laboral, la UIA consideró que el debate implica un «avance imprescindible para comenzar» a revertir las «dificultades estructurales» en la generación de empleo tras más de una década sin crecimiento del trabajo registrado.

Desde el ambiente industrial sentenciaron sobre el proyecto que se envió al Congreso que apunta a «reducir la litigiosidad, dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal”.

Qué espera la industria para el próximo año

Desde el sector industrial revelaron que si no hay cambios en la política económica para el 2026, el empleo industrial seguirá cayendo y hasta incluso calculan una pérdida de 5 mil puestos registrados por mes.

“El último dato del Indec de empleo mostró que cayó 4.200 en la industria y eso va a la informalidad. Pero el formal industrial, que es el que importa, se está destruyendo. Le dijimos que si no mejora un poco la actividad y toman algunas medidas, ese número puede subir y mantenerse en 5.000 mensuales. Es un número muy grande, parecidos a los que tuvimos el año pasado, con el ajuste”, detalló un referente de la UIA a Infobae.

“La postura de ellos es que la economía va a crecer bastante y entonces algunos sectores industriales deberían andar mejor y bajar ese número, aunque igualmente va ser negativo. Nuestra mirada es que eso lo genera el mundo informal, digo, estas personas que se quedan sin trabajo en la industria van a trabajar en servicios particulares, a las ferias, a ser repartidores”, agregó.

En este sentido, añadieron que el fenómeno de la informalidad ya superó al empleo y se constituyó en todos los canales de circulación de productos.

La UIA mostró preocupación -en estos términos- al crecimiento del contrabando por los controles débiles en las fronteras y la falta de controles.

Por otra parte, desde el medio citado también preguntaron espectativas con respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica una rebaja del 3% de las cargas patronales que se destinará a un fondo que podrá ser utilizado para diversas inversiones al cabo de seis meses.

«Caputo cree que va a haber muchos depósitos y que con eso pueden armar un fondo privado de USD4.000 millones que se va a poder invertir en diversos instrumentos que posteriormente plantearán en una futura reglamentación”, respondió un empresario.

Por último, desde la UIA mantuvieron su pedido de reducir la presión tributaria para mejorar la competitividad, ya que no hay grandes expectativas con la reforma que impulsa el Gobierno: “No va a haber reforma impositiva en 2026. Tiene que haber un aumento de la base tributaria para eso y hay que bajar la informalidad”, concluyeron desde la UIA.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas”, dijo el segundo de Caputo

José Luis Daza, viceministro de Economía y el segundo de Luis Caputo, señaló que el 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”. Qué argumentos dio.

Daza indicó que el año entrante será “el mejor año” luego de las elecciones legislativas de octubre, lo que calificó como “un umbral clave de información”.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, manifestó el segundo de Caputo en sus redes sociales.

En ese sentido, Daza sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei.

“A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, dijo.

El viceministro de Economía citó un tuit del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, en donde hace referencia a un artículo que escribió para un medio periodístico.

Mediante X, Reidel afirmó que «cada día se vuelve más nítida la diferencia entre improvisar (como hicieron gobiernos anteriores) y diseñar políticas de Estado con coraje y con método«.

El pronóstico de Daza viene en medio de los rumores de una salida del Ministerio de Economía tras el triunfo presidencial de José Antonio Kast en Chile.

El secretario de Política Económica de Argentina confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo chileno.

Aunque Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del gobierno chileno.

La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

Noticias Argentinas.