El Banco Central sumó más dólares y las reservas anotaron un máximo en cuatro años

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con sus reservas en niveles máximos desde hace cuatro años y medio, luego de haber adquirido US$167 millones en el mercado.

El Banco Central cerró la semana con un máximo desde 2021

Luego de dos días de inactividad, debido a los feriados del Carnaval, la entidad financiera adquirió US$323 millones en esta última semana.

Con la última compra por US$167 millones, las reservas cerraron este viernes en US$46.261 millones, máximo nivel desde hace cuatro años y medio (agosto de 2021). Contra el día anterior, se elevaron en US$1.348 millones.

Así, en lo que va del 2026, el BCRA adquirió US$2.412 millones en 33 ruedas consecutivas y ya completó el 24% de la meta que se propuso acumular durante el año.

Y es que ese número fue previsto en US$10.000 millones con posibilidades de expandirse hasta los US$17.000 millones, dependiendo del aumento de la base monetaria.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, explicó en su momento el organismo dirigido por Santiago Bausili.

NA