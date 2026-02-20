El Banco Central sumó más dólares y las reservas anotaron un máximo en cuatro años
El Banco Central cerró la semana con reservas en su nivel más alto desde agosto de 2021, tras nuevas compras en el mercado de cambios que consolidan la estrategia de acumulación de divisas.
El Banco Central (BCRA) cerró la semana con sus reservas en niveles máximos desde hace cuatro años y medio, luego de haber adquirido US$167 millones en el mercado.
El Banco Central cerró la semana con un máximo desde 2021
Luego de dos días de inactividad, debido a los feriados del Carnaval, la entidad financiera adquirió US$323 millones en esta última semana.
Con la última compra por US$167 millones, las reservas cerraron este viernes en US$46.261 millones, máximo nivel desde hace cuatro años y medio (agosto de 2021). Contra el día anterior, se elevaron en US$1.348 millones.
Así, en lo que va del 2026, el BCRA adquirió US$2.412 millones en 33 ruedas consecutivas y ya completó el 24% de la meta que se propuso acumular durante el año.
Y es que ese número fue previsto en US$10.000 millones con posibilidades de expandirse hasta los US$17.000 millones, dependiendo del aumento de la base monetaria.
“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, explicó en su momento el organismo dirigido por Santiago Bausili.
