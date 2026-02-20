Dólar oficial viernes 20 de febrero 2026: cotización diaria y análisis del mercado cambiario

En el cierre de una semana marcada por la estabilidad extrema, el dólar oficial inicia este viernes 20 de febrero 2026 consolidando su posición como el ancla indiscutida de la economía. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa abre sin cambios a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el mercado mayorista monitorea con atención si el Banco Central logrará extender su racha compradora a una marca histórica de 34 ruedas consecutivas.

Con la brecha cambiaria perforando mínimos y el dólar tarjeta estacionado alrededor de los $1.840, la jornada se perfila como un test de resiliencia para la oferta de divisas, en un escenario donde los ahorristas buscan cerrar posiciones antes del último fin de semana del mes.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 20 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1420 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1377 1417 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1371 1420 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 20 de febrero 2026

Así inicia el dólar este viernes 20 de febrero 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Dólar MEP vs. Oficial: la brecha se borra y abre una ventana de oportunidad para ahorristas

En una dinámica inédita para el mercado cambiario, la convergencia de precios entre el dólar financiero y el minorista ha llegado a un punto crítico este viernes. Con el dólar MEP operando en la zona de los $1.418, la diferencia respecto a la cotización de venta del Banco Nación ($1.420) es prácticamente nula, e incluso negativa en algunas plataformas bursátiles.

Esta paridad técnica significa que, por primera vez en meses, adquirir dólares de forma legal a través del mercado de capitales (bonos AL30 o GD30) resulta igual o más económico que hacerlo por la vía bancaria tradicional, con la ventaja de no tener el cupo limitado de los USD 200. Para los analistas, esta «pax» es el resultado de la fuerte absorción de pesos, que ha dejado al mercado sin excedentes para presionar sobre las cotizaciones paralelas en este cierre de semana.

¿Conviene comprar ahora o esperar a marzo?

Aunque la estabilidad es la regla, los ahorristas miran de reojo el inicio de marzo 2026, mes que suele traer una mayor demanda estacional por el inicio del ciclo lectivo y el cierre de vacaciones. En este contexto, la ventana de brecha cero de este viernes aparece como un refugio estratégico para quienes buscan dolarizar carteras con seguridad jurídica y al mejor precio del mercado.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 20 de febrero 2026

Viernes 20 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: los financieros operan en calma y consolidan la «pax cambiaria»

En el último tramo de la semana, el mercado bursátil refleja una tranquilidad que se traduce en cotizaciones prácticamente planchadas. El dólar MEP (o bolsa) se mantiene firme en torno a los $1.418, consolidando su posición como el valor más competitivo del mercado, incluso por debajo del blue. Esta estabilidad es clave para el pequeño ahorrista, ya que permite realizar operaciones de dolarización legal a través de bonos AL30 sin el temor a saltos bruscos antes del cierre del mercado.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado por las empresas para el giro de divisas, acompaña la tendencia operando en el rango de los $1.465. Con una brecha que se mantiene bajo control, el CCL demuestra que la demanda corporativa está siendo absorbida sin tensiones, lo que el mercado interpreta como una señal de previsibilidad de cara al próximo mes. La mirada de los inversores ahora se posa en el volumen de operaciones, buscando señales de cualquier recalibración de carteras antes de que termine la jornada.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 20 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: