El dólar oficial perfora los $1.400 y toca su nivel más bajo desde octubre
El dólar oficial cerró la semana con una nueva baja y perforó los $1.400 en el segmento minorista, mientras el tipo de cambio mayorista acumula un retroceso cercano al 4% en el mes.
El dólar oficial perfora los $1.400 en la última rueda de la semana para la venta en el segmento minorista, marcando su nivel más bajo desde mitad de octubre.
Cae el dólar mayorista y sube la brecha con la banda cambiaria
A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% mensual. El dólar mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.
Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado «pricea» que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero.
En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.833.
En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA), lo hace a $1.410,57. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cae a $1.430.
En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae 0,3% a $1.404,31 y el contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1.447,09.
