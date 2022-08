Laura Mafud: “Los argentinos tenemos una enorme resiliencia y una gran visión de negocios”

Emprender en un ambiente signado por la incertidumbre y la inflación, es un verdadero desafío. No obstante, miles de argentinos siguen demostrando que es posible. A ello se refirió en diálogo con PULSO la periodista especializada en economía y negocios Laura Mafud. La especialista brindó ejemplos concretos y reales de éxito emprendedor en nuestro país.

PREGUNTA: ¿Qué opina de la actual coyuntura?

RESPUESTA: Que estamos atravesando un momento de crisis, que la ola todavía no golpeó y que probablemente vengan un par de meses duros. Aunque, a diferencia de otras crisis, como lo fue 2001, en esta se ve un fenómeno muy particular: consumo. Al menos aquí, en Buenos Aires: restaurantes llenos, listas de espera, gente en los shoppings, mucho movimiento. Quizá es una respuesta al consumo contenido por dos años de pandemia o tal vez es el miedo (justificado) a la depreciación de la moneda y, ante la imposibilidad de ahorrar en otras divisas que den más de seguridad, la gente prefiere usarla antes de que se desvalorice. Es una coyuntura rara, muy incierta.

P: Argentina sigue siendo un país de oportunidades ¿Es posible emprender en Argentina?

R: Hay un dicho popular que indica que cuando llueve, hay quienes se mojan y quienes venden paraguas. Creo que sí, que es posible emprender en la Argentina y la muestra de ello son los casos que, a pesar del contexto, emprenden y crecen.

Ciertamente 2021 fue muy bueno en cuanto a inversiones en capital privado a nivel regional (de hecho, fue record en inversiones) y entre los nuevos unicornios (aquellas startups de base tecnológica que alcanzan una valuación de mercado de US$ 1.000 millones) hubo varios argentinos, entre ellos Tiendanube y Ualá. Esta última, una fintech que apunta a democratizar el acceso financiero, se fundó en 2017, que ya está valuada en más de US$ 2.400 millones y abrió operaciones en México y Colombia.

Cuando hay una buena idea, acompañada del equipo correcto y con acceso a financiamiento, es posible emprender. Y más si se trata de un emprendimiento con base tecnológica y que esté pensado para la internacionalización.

Existen otros casos de empresas que nacieron en épocas de crisis duras para la Argentina, como Bioceres (2001), una firma argentina de biotecnología agropecuaria, o Globant (2003), hoy una software factory con presencia en 21 países y 27.000 empleados. Este caso me parece super interesante: sus cuatro socios fundadores, ingenieros de La Plata, se habían reunido en un bar del microcentro porteño en 2003 para empezar a gestarla. Veníamos de transitar una crisis económica terrible, mucha gente se iba del país y ellos apostaron por fundar una empresa. Fueron muy disruptivos (el concepto fue pensarla global, empezar a brindar servicios para el exterior y luego hacerse conocidos en el país). O las más nuevas (a una escala más chica) que, incluso en plena pandemia, tuvieron la habilidad para adaptarse y ofrecer lo que se estaba necesitando. Se me viene a la cabeza Frizata, una foodtech que arrancó a fin de 2019, creada por dos emprendedores de la red Endeavor, y hoy ya opera en Argentina y Brasil.

P: Desde su contacto permanente con emprendedores ¿Qué sensaciones recoge entre quienes desarrolla sus ideas en el país?

R: Una fuerte capacidad de resiliencia para poder sobreponerse a las adversidades; una mirada a largo plazo, para no quedarse en la coyuntura; una visión de negocio para entender qué es lo que el mercado está necesitando (aunque el mercado no sea todavía consciente de que lo está necesitando). Ahora, dicho esto, también las sensaciones que recogen de charlas en el día a día es que necesitan reglas claras, previsibilidad y mayor certeza.

P: ¿Cuáles son las barreras en el país a la hora de emprender?

R: La incertidumbre reinante acerca de qué va a pasar con la economía, con el dólar, las reglas de juego en general. Y, más allá de eso, las dificultades para acceder al financiamiento, la caída en la rentabilidad, la falta de confianza.De hecho, a mitad de año la Fundación Observatorio Pyme lanzó un informe sobre la confianza en las pymes industriales. Creo que parte de estos resultados se aplican también al mundo emprendedor: El estudio daba cuenta de una caída en el índice de confianza en las pymes industriales, que se correlaciona con una reducción en la demanda esperada.

P: ¿Cuál sería el principal cambio que se necesita para que los emprendedores encuentre un escenario propicio?

R: Idealmente, reglas claras, ordenamiento macro, facilidades de financiamiento, acceso a redes de mentoría, mucho networking.

P: ¿Cree que los cambios que acaba de anunciar el gobierno van en la dirección correcta?

R: No lo sé. No considero tener las herramientas para juzgarlo. No soy economista y no tengo la menor idea de cómo se resuelve este lío. Sí, estoy segura de que el tema de los subsidios fue una papa caliente que durante mucho tiempo nadie quiso agarrar, y entiendo que era necesaria una actualización de tarifas. Ahora, sí todo lo que se anunció alcanza, no lo sé. Ciertamente las restricciones (cepo, controles de precios) no dieron buenos resultados en otras oportunidades.

P: ¿Considera que el principal problema del país es económico o político?

R: Ambos. Me animaría a decir 40% económico y 60% político. No hay dudas de que hay una crisis económica que es necesario resolver. Pero el constante tironeo entre el gobierno y la oposición de turno no ayuda. Y menos cuando además se suman las internas partidarias.

PERFIL

Laura Mafud es Licenciada en Periodismo por la (UCES) y Técnica Superior en Periodismo (Universidad Católica Argentina).

Periodista especializada en Negocios y Economía, es subeditora de los suplementos del diario El Cronista Comercial.

Ganó la beca Clarín Nuevos Periodistas (2002-2003) y trabajó para las revistas Apertura, Information Technology, Clase Ejecutiva y Target.