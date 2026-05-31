Femicidio de Agostina en Córdoba: el trasfondo de un crimen que sacude a la Justicia y el poder político

El hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante seis días en la ciudad de Córdoba, trascendió el horror del crimen para convertirse en un caso que interpela directamente a las estructuras judiciales y políticas de la provincia. La confirmación de que los restos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra pertenecen a la menor, con una compatibilidad del 99 %, cerró una etapa de búsqueda desesperada pero abrió un complejo escenario de responsabilidades que alcanza a la Municipalidad y al Ministerio Público Fiscal.

Claudio Barrelier, de 33 años, permanece como el único detenido por el hecho. El sospechoso, quien se desempeñaba como agente en la administración pública municipal, enfrenta una situación procesal que se encamina hacia la imputación por homicidio calificado por violencia de género, tras haber pasado inicialmente por la figura de privación ilegítima de la libertad.

Sin embargo, el trasfondo del caso reveló una cadena de señales de alerta omitidas y una gestión investigativa que hoy está bajo la lupa de la opinión pública y de los representantes legales de la familia de la víctima.

El hallazgo del horror en Ampliación Ferreyra

El desenlace ocurrió el pasado sábado alrededor de las 13 horas, cuando los investigadores llegaron a un sector ubicado a un kilómetro del punto cero de búsqueda original. Allí, gracias al trabajo de la División Canes, se descubrieron bolsas que contenían los restos desmembrados de la adolescente. Según la reconstrucción efectuada por el fiscal Raúl Garzón, el crimen se habría cometido entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las 02:00 del domingo 24, apenas unas horas después de que Agostina fuera vista por última vez ingresando a la vivienda del imputado.

Barrelier fue captado por cámaras de seguridad recibiendo a la menor en su domicilio de barrio Cofico, luego de que ella arribara en un remís que él mismo pagó. A pesar de los indicios iniciales, el sospechoso intentó desviar la investigación con versiones falsas, alegando que Agostina se había subido a un automóvil rojo con un joven llamado “Franco”. Finalmente, el seguimiento satelital de su teléfono y las cámaras que registraron el trayecto de un Ford Ka negro que el acusado pidió prestado, fueron las piezas clave para localizar el sitio donde fueron arrojados los restos.

Quién es Claudio Barrelier: el sospechoso bajo la lupa

El perfil de Claudio Barrelier generó un fuerte impacto social al conocerse su vínculo con el entorno de la víctima y su situación laboral. El imputado es amigo de la madre de Agostina, Melisa Heredia, e incluso habría mantenido una relación sentimental con ella años atrás. Según denunció la abuela de la adolescente, el hombre habría utilizado un “regalo sorpresa” para su madre como señuelo para convencer a la joven de encontrarse con él aquella noche de sábado.

Más allá de su relación personal, la situación laboral de Barrelier ha escalado al ámbito político. El acusado trabajaba como becario municipal desde 2021, desempeñándose en áreas vinculadas a la gestión de licencias de conducir. No obstante, trascendió que continuó en sus funciones a pesar de haber sido imputado en 2025 por una causa previa de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Esta revelación motivó un pedido de informes en el Concejo Deliberante por parte de la concejal Soher El Sukaria, quien busca esclarecer qué controles de antecedentes se realizaron y por qué permaneció vinculado al Estado tras su imputación anterior.

Una investigación cuestionada: demoras y falta de preservación

Uno de los puntos más críticos del caso se centra en la figura del fiscal Raúl Garzón. La familia de Agostina y sus representantes legales cuestionan duramente la demora en activar la Alerta Sofía, un protocolo nacional para la búsqueda inmediata de menores en alto riesgo. A pesar de que la denuncia se radicó el domingo a la mañana y de que ya existían indicios contra Barrelier, el sistema recién se solicitó el miércoles siguiente, superando las 80 horas de la desaparición.

Asimismo, se ha denunciado una grave falta de preservación en la escena del crimen. La vivienda de Barrelier, señalada como el lugar del hecho, no fue allanada ni preservada de inmediato tras su detención el martes. Según la abogada del padre, Fernanda Alaniz, la pareja e hija del sospechoso regresaron al inmueble antes de que se realizaran las pericias definitivas con luminol, lo que genera sospechas sobre una posible limpieza del lugar. Ante estas críticas, el fiscal Garzón defendió su gestión asegurando que «no hacemos ninguna autocrítica» y que el homicidio se produjo antes de que se realizara la denuncia formal.

El pedido de justicia y el cambio de carátula

La representación legal del padre de Agostina, Gabriel Vega, ya ha adelantado que solicitará formalmente que la causa sea recalificada como femicidio. «Entendemos que hay elementos para hablar de femicidio», sostuvo la abogada Alaniz, quien además destacó que la autopsia será determinante para establecer agravantes adicionales. Por su parte, el abogado Carlos Nayi, representante de la madre, confirmó que la mujer se ha constituido como querellante particular en el caso.

Por las características que se conocen del caso, el crimen se encuadraría como un femicidio debido a que la fiscalía y las querellas consideran que existen elementos suficientes para aplicar la figura de homicidio calificado por violencia de género.

Esta calificación se fundamenta en el contexto de la agresión y la vulnerabilidad de la víctima, una adolescente de 14 años, quien fue atraída mediante engaños a la vivienda de Barrelier, un hombre de 33 años que mantenía un vínculo de confianza con el entorno familiar por haber sido pareja de la madre de la joven. La representación legal de la familia sostiene que la naturaleza del crimen y la relación preexistente justifican plenamente este cambio en la imputación inicial para reflejar la gravedad del hecho.

Además, el perfil del imputado refuerza esta hipótesis judicial, ya que contaba con antecedentes penales previos vinculados a la violencia de género, específicamente una imputación en 2025 por privación ilegítima de la libertad contra otra expareja.

Actualmente, el acusado se encuentra alojado en el hospital modular de la Cárcel de Bouwer bajo estricto control psiquiátrico y monitoreo de cámaras. Fuentes oficiales desmintieron un intento de suicidio, aclarando que el traslado se debió a manifestaciones sobre autolesiones que el imputado realizó durante su indagatoria. Mientras el sospechoso permanece sedado y con custodia médica, la Justicia cordobesa no descarta la participación de terceros, señalando que la logística del crimen sugiere que pudo haber contado con colaboración para el traslado de los restos.

Impacto político e institucional

La repercusión política del crimen puso a la gestión municipal de Córdoba en una posición defensiva. Desde el Ejecutivo sostuvieron que nunca recibieron notificaciones formales sobre los antecedentes judiciales previos de Barrelier y que recién tomaron conocimiento al momento de su detención por el caso Agostina. Sin embargo, la oposición insiste en que existieron fallas administrativas graves al permitir que una persona con causas abiertas por violencia de género continuara trabajando en contacto con el público y en la administración de documentos oficiales.

El caso Agostina Vega ha dejado una herida profunda en la comunidad de Córdoba, que se manifestó con quema de gomas e incidentes frente a la falta de respuestas iniciales de la policía y la Justicia. Con el avance de las pericias forenses y el análisis de las señales de los celulares, la investigación busca ahora determinar la totalidad de la “cadena de responsabilidades” que, según la querella, permitió que este hecho aberrante llegara a su desenlace fatal.