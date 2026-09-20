Llega la misión del FMI: la lupa sobre el desvío fiscal del primer semestre y el plan para salvar la meta

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por la funcionaria Joyce Wong, llegará a Buenos Aires este lunes 21 de septiembre para llevar adelante la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas. El eje excluyente de las reuniones será la evolución de las cuentas públicas, luego de que el resultado fiscal del primer semestre arrojara un saldo de 0,6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) por debajo de la pauta establecida, lo que obligará al equipo económico a detallar cómo garantizará el objetivo anual.

Las negociaciones técnicas coincidirán con una semana de intensa actividad internacional y fuertes compromisos financieros para la Casa Rosada. A la par de los encuentros con el organismo multilateral y la obligación de afrontar un vencimiento de deuda por 800 millones de dólares, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta superposición de agendas le impedirá al titular del Palacio de Hacienda asistir a la totalidad de las mesas de trabajo con los enviados de Washington.

Los motivos del desfase y el plan de compensación

Según precisó Infobae, el último acuerdo pactado con el Fondo fijó una meta de superávit fiscal primario anual del 1,4% del PBI para 2026. Para trazar ese horizonte, el objetivo del primer semestre debía ubicarse en el 0,7 por ciento, una cifra que el Gobierno no logró alcanzar. Este rojo transitorio se explicó, en gran medida, por la postergación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias a la espera de que el Congreso aprobara el proyecto de Inocencia Fiscal II, lo que alteró drásticamente el flujo de ingresos en la primera mitad del año. A este factor administrativo se sumó el impacto del menor nivel de actividad económica y la baja de tributos vinculados al comercio exterior y al consumo interno.

Para blindar el resultado fiscal de fin de año y convencer a la delegación, el Gobierno pondrá sobre la mesa los compromisos asumidos durante la segunda revisión. El esquema defensivo de la gestión libertaria se apoya en tres medidas clave: una mayor recaudación mediante impuestos específicos, una mejora en la focalización de los subsidios al transporte público para reducir el gasto, y la postergación de iniciativas vinculadas a la reforma laboral.

Sobre este último punto, la herramienta principal es el retraso en la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo inicio se pospuso para el 1 de noviembre y tendrá un impacto directo sobre las previsiones contables de la seguridad social.

Qué prevé el Presupuesto 2027 sobre la presión tributaria

La misión del FMI también pondrá la lupa sobre el proyecto de Presupuesto 2027, enviado recientemente al Congreso Nacional, para evaluar la sostenibilidad del esquema económico. El texto oficial proyecta que los ingresos por impuestos nacionales y cargas sociales darán un salto del 27,9% interanual frente a la recaudación proyectada para este año, apalancados en previsiones del Gobierno sobre un rebote económico, mejoras en el volumen del comercio exterior y una inflación promedio estimada en el 21,1%. Bajo esta fórmula macroeconómica, el Palacio de Hacienda anticipa un incremento en la presión tributaria, que pasará del 21,06% del PBI registrado este año a un 21,70% en 2027.

Dentro del desglose de ingresos estipulados para el próximo año, el salto porcentual más pronunciado se registrará en los impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, con un alza del 59,3% impulsada por fuertes actualizaciones en las sumas fijas.

En la misma línea, los Derechos de Exportación (retenciones) experimentarán un avance del 41,3%, elevando su participación al 0,85% del PBI. En paralelo, los tributos que gravan las compras externas, como los Derechos de Importación y la Tasa de Estadística, crecerán un 39,2% traccionados por una mayor expectativa importadora, el tipo de cambio y el fin de la devolución en cuotas de los pagos a cuenta del Impuesto PAIS.

En cuanto a los gravámenes que sostienen la estructura central de los ingresos del Estado, la previsión oficial indica que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incremente un 28,2% por el crecimiento nominal del consumo.

A su vez, el Impuesto a las Ganancias aportaría un 30,5% más que este año gracias a mayores bases de cálculo para sociedades, mientras que el impuesto sobre los Créditos y Débitos subiría un 25,8%. Como contrapartida, el impuesto sobre los Bienes Personales registrará una suba muy moderada del 7,5 por ciento, condicionada de lleno por la reducción de su alícuota marginal del 1 al 0,75 por ciento, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecerán un 19,7 por ciento, atenuados por la implementación del mencionado Fondo de Asistencia Laboral.