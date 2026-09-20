El guiño de Wall Street a Javier Milei de cara al 2027: pronostican inflación mínima y un salto de los sueldos

Mientras la economía real alterna buenas y malas, el mercado financiero internacional renovó su voto de confianza hacia la gestión libertaria. A pesar de que el desempleo trepó al 7,9% y el Producto Bruto Interno (PBI) volvió a caer en el segundo trimestre, los grandes de Wall Street miran otra película: la de los superávits gemelos y la estabilidad cambiaria.

En este contexto, un extenso y arriesgado informe del Citibank sorprendió a los inversores al trazar un escenario donde la continuidad de Javier Milei en 2027 es altamente probable.

La economía en «letra K» y el optimismo de Wallstreet

Dentro de los grandes números macroeconómicos, conviven realidades opuestas. El economista Pablo Wende subraya que se consolida una recuperación en «letra K»: sectores como la energía (con un superávit de US$ 11.000 millones anuales) y el agro traccionan hacia arriba, mientras la industria, la construcción y el comercio minorista siguen sin encontrar el piso.

Pese a esta disparidad, el análisis del Citi que retoma Wende proyecta cuatro pilares clave de cara a las próximas elecciones:

Rebote del bolsillo: para octubre de 2027, los salarios se ubicarían un 14% por encima de los niveles de octubre de 2023.

para octubre de 2027, los salarios se ubicarían un de los niveles de octubre de 2023. Inflación pulverizada: estiman que el índice de precios promediará apenas un 1,9% mensual el próximo año.

estiman que el índice de precios promediará apenas un el próximo año. Expansión sostenida: anticipan un crecimiento del PBI del 3,2% para 2027.

anticipan un crecimiento del PBI del para 2027. El impacto de eliminar las PASO: si la oposición llega dividida a las urnas y sin primarias, el mercado festejaría una altísima chance de victoria libertaria en primera vuelta.

El ancla del dólar y las alertas del mercado

La estrategia central del equipo económico de Luis Caputo es privilegiar la desinflación. Para lograrlo, mantener la paz cambiaria es innegociable. Desde la secretaría de Finanzas ya aseguraron que «el dólar no va a ningún lado», aclarando que las cotizaciones proyectadas en el Presupuesto 2027 son meramente contables.

Sin embargo, no todo es un camino allanado. Pablo Wende advierte que los mercados también hablan a través de la cautela: el Riesgo País volvió a niveles por encima de los 520 puntos básicos y los bonos en dólares sufrieron caídas recientes.

Este leve deterioro es suficiente para encender una luz amarilla, ya que borra las posibilidades inmediatas del Tesoro de financiar los pesados vencimientos de deuda de 2027 en los mercados internacionales.

La lupa electoral: el interior del país frente al Conurbano

En el plano político, el Gobierno sabe que su principal activo es la paciencia social. Pese a que en toda Latinoamérica los oficialismos vienen perdiendo elecciones (Chile, Uruguay, Perú, Colombia), las encuestas en Argentina marcan que la aprobación de Milei se estabilizó en un sólido 35%, sin que ningún líder opositor logre perforar ese techo.

¿De dónde viene este respaldo? Pablo Wende destaca un dato revelador del último Índice de Confianza del Consumidor: la mejora en la percepción de la gestión proviene casi exclusivamente de los sectores de menores ingresos y del interior del país.

En contraste, los sectores de altos ingresos registraron un retroceso.

Con información de Infobae.