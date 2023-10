Llega la moneda digital argentina: Massa enviará un proyecto al Congreso antes de las elecciones

Durante su exposición de Economía en el primer debate presidencial de 2023, Sergio Massa prometió crear la «monedad digital argentina«. Este mismo lunes, el candidato presidencial aseguró que enviará al Congreso un proyecto de ley para efectivizar su creación lo más pronto posible.

“La economía digitalizada rompe bolsones de corrupción, es el límite más franco que le podés poner. Voy a mandar al Congreso una ley para crear la moneda digital, que ya fue implementado en más de 100 países. Noruega y Suecia es el modelo más conocido pero Brasil también. Con Brasil tenemos mucho trabajo complementario y necesitamos una mirada común”, dijo Massa en declaraciones televisivas este lunes.

Durante el debate de este domingo, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que «la economía digitalizada te rompe los bolsones de corrupción» antes de confirmar el envío del proyecto.

Por otra parte, aseguró que ese proyecto va acompañado con la iniciativa de blanqueo de capitales que ya está presentado en el parlamento. “La oposición no quiere votarlo porque viene acompañado por el acuerdo que firmé con el gobierno de los Estados Unidos que me da acceso a aquellos que tienen cuentas en los Estados Unidos”, respondió en diálogo con el canal C5N.

“Sería bueno que lo voten salvo que protejan a alguien que no sabemos. Ahora o en marzo la información va a llegar. (Además) evasión y fuga van a ser delitos no excarcelables. La justicia penal económica va a ser un gran actor. Al que fuga y evade hay que meterlo en cana. Vamos a cazar afuera del zoológico, pero necesitamos el arma bien cargada, la mira teledirigida, aunque hay sectores que parece que no quieren”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Qué son las monedas digitales: una alternativa legal a las cripto privadas

Las monedas digitales de banco central (CBDC) son una versión virtual de la divisa fiduciaria que, según el propio FMI, se presentan como «alternativa a los riesgos que suponen los proyectos privados cripto«.

Por lo pronto, la entidad impulsa que los bancos centrales del mundo intensifiquen esfuerzos para sumarse a esta «revolución digital» que implica pasar del dinero físico al virtual.

«Si están bien diseñadas, las CBDC pueden fortalecer la usabilidad, la resiliencia y eficiencia de los sistemas de pago y aumentar la inclusión financiera en América Latina y el Caribe«, indican desde el organismo.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, afirma que al menos 130 bancos centrales del mundo están en «fase de experimentación», mientras que diez países, entre ellos China, están en «etapa final». Según Georgieva, se trata de una propuesta global para mejorar la transparencia de las transacciones de activos digitales al registrarse en las estadísticas nacionales.

«La introducción de una CBDC puede mejorar la eficiencia y transparencia en los sistemas financieros, y reduce los costos asociados con la emisión y gestión del efectivo», afirma a iProUP Nicolas Verderosa, abogado y entrepreneur cripto.

«El FMI detectó una oportunidad en las CBDC para promover la inclusión y combatir el lavado de dinero, al proporcionar mayor seguimiento digital de las transacciones», añade. En tanto, Ismael Puccinelli, abogado y analista cripto, es crítico con la postura del organismo, ya que cree que estos activos son «una herramienta estatal de control sobre los ciudadanos».

Once países, entre ellos Canadá, Nigeria, Jamaica y Japón ya lanzaron monedas digitales de bancos centrales, mientras que las pruebas piloto del yuan digital en China ya llegaron a 260 millones de personas en 26 provincias.

Además del gigante asiático, otros países del BRICS, como India y Brasil, planean lanzar sus criptoactivos. En el caso del gigante latinoaméricano, el real digital ya se encuentra en fase de prueba y su banco central espera formalizarlo a mediados de 2024.