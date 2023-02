Los detalles del nuevo régimen de incentivos fiscales por cumplimiento en Río Negro

A mediados de Enero -2023 se publicó la resolución 31/2023 de la Agencia de Recaudación Tributaria mediante la cual se reglamentan ciertos incentivos por cumplimiento para el período fiscal 2023.

En el impuesto inmobiliario se dispone que aquellos contribuyentes que se dediquen a la actividad de alojamiento en todas sus variantes al momento de determinar el impuesto inmobiliario aplicarán un coeficiente del 0,8 sobre el impuesto determinado. Para gozar de esta bonificación deberán tener un libre deuda de Ingresos Brutos y del Impuesto inmobiliario sobre el período anterior.

En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos se aclara que el beneficio de bonificación por buen contribuyente que oscila entre el 30% y 10% dependiendo de la alícuota de las actividades. Resultará de aplicación solo para los contribuyentes categorizados como MiPymes de acuerdo a lo establecido por la ley 25.300.

Dato 0,8 Es el coeficiente que aplicarán al impuesto inmobiliario los contribuyentes que se dediquen a la actividad de alojamiento.

Cuando la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa proceda a la baja de una firma del Registro de Empresas MiPyMES, la Agencia de Recaudación Tributaria actuará de oficio dando la baja de la firma de sus registros, con la consiguiente pérdida de los beneficios que pudieran haberse otorgado.

Por otra parte, de no mediar inscripción formal en el Registro de Empresas MiPyMES, entiéndase por valor de ventas totales anuales al monto de las ventas que surja del promedio de los últimos tres (3) años fiscales, según la información brindada por la empresa mediante declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos. Aquellos que no cumplan con este requisito, no se los considerará MiPyME.

Dato 30% Es la máxima bonificación al impuesto a los ingresos brutos a la que podrán acceder los buenos contribuyentes.

Asimismo, los contribuyentes deberán tener actualizado el domicilio fiscal electrónico y en el caso de inicio de actividades podrán gozar del beneficio a partir del primer anticipo liquidado.

En cuanto a los contribuyentes que se dediquen a la actividad de transporte de cargas o de personas para acceder a la bonificación del 40% en el pago del impuesto al automotor los contribuyentes deberán presentar una nota en carácter de DDJJ con el detalle de vehículos afectados a la actividad, tener dada de alta la actividad en AFIP, estar al día con las presentaciones de las declaraciones juradas de IIBB y contar con libre deuda en la agencia. Por su parte se dispone que aquellos contribuyentes que tenían el beneficio en el período 2022 lo mantendrán desde el 01/01/2023 y deberán presentar la documentación hasta el 31 de marzo del 2023.

Dato 40% Es la bonificación en el pago del impuesto automotor al que podrán acceder los contribuyentes que se dediquen al transporte de cargas o de personas.

Para el resto de contribuyentes se dispone una bonificación del 35% en el impuesto automotor en tanto se encuentren sin adeudar obligaciones fiscales en los años no prescriptos y hasta la anteúltima cuota que se quiere bonificar. Si el vehículo supera la valuación de $ 14.570.300 la bonificación será del 20%.

En referencia al impuesto inmobiliario, la ley 5.620 dispuso algunas bonificaciones para los inmuebles radicados en parques industriales, afectados a actividad turísticas o bien tratándose de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Por su parte la norma establece que para gozar de esas bonificaciones que oscilan entre el 20% y el 40% el contribuyente tiene que estar al día con las presentaciones del impuesto sobre los ingresos brutos y poseer libre deuda del impuesto inmobiliario. Además, para aquellos contribuyentes que quieran contar con la bonificación del 40% se deberá además presentar el formulario 30 con indicación de los inmuebles y acreditando la afectación como inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias., actividad turística o bien radicado en parques industriales.

Dato 5% Es la bonificación adicional en los impuestos inmobiliario y automotor si el contribuyente adhiere al débito automático.

Vale recordar también que el contribuyente que cuente con débito automático en el pago del impuesto inmobiliario o automotor gozará también de una bonificación adicional del 5%.

Por último, se dispuso hasta el 31/03/2023 la fecha límite para acceder a la bonificación por el pago anual anticipado. Recordamos que la bonificación es del 50% si no se posee deuda al 31/12/2022, del 20% cuando se registre deuda y del 55% cuando se trate de los inmuebles radicados en parques industriales, rurales afectados a actividades agropecuarias o bien de inmuebles afectados a la actividad turística.

La Provincia de Rio Negro establece hace varios años fuertes incentivos a los buenos contribuyentes y los ahorros pueden ser muy significativos.

Por lo tanto, la Provincia de Rio Negro establece hace varios años fuertes incentivos a los buenos contribuyentes y los ahorros pueden ser muy significativos. En este sentido frente a una economía de oportunidad claramente la opción no sería adeudar tributos en la provincia por la pérdida en el acceso a dichos beneficios.

Por Federico José Parrilli (CHINNI SELEME BUGNER & ASOCIADOS).