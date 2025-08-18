Los dos interrogantes de este lunes, en medio del apretón monetario anunciado por Luis Caputo

Tras el revés del pasado miércoles en la licitación donde solo el 61% de los acreedores (en su mayoría bancos) eligió renovarle el crédito al Estado, el programa económico que lleva adelante la gestión Milei inicia una semana más que desafiante que tendrá como epicentro la suba de encajes y la licitación extraordinaria anunciada para hoy lunes.

La actual gestión de gobierno ya ha atravesado con éxito distintas pruebas en materia económica, muchas de ellas de extrema complejidad. Así fue con la decisión de sostener el déficit fiscal en una compulsa mano a mano con el Congreso. También con el acuerdo que se firmó con el FMI, con la flexibilización del cepo, o con la volatilidad cambiaria de julio de 2024 o marzo de 2025.

No obstante, el escenario que enfrenta esta semana el equipo que conduce Luis Caputo, es tan inédito como desafiante. La semana pasada, los bancos eligieron dejar líquidos 4 de cada 10 de los $15 billones que vencían el viernes.

Dado que el viernes fue día no laborable, el pago de los $5,8 billones que los bancos eligieron voluntariamente dejar líquidos debía efectivizarse hoy lunes 18 de agosto, y la lógica señalaba un nuevo episodio de zozobra cambiaria esta semana.

Ante la inminencia de una inundación de pesos que confluyera en el dólar, el gobierno decidió subir los encajes al 50%, habilitar la conformación de encajes remunerados (5%), y llamar a una licitación extraordinaria para hoy.

Ante este escenario que se presentaba a priori volátil, la decisión oficial fue elevar los encajes del 45% al 50% y permitir que ese 5% extra pueda depositarse contra activos remunerados. Al mismo tiempo llamar a una licitación extraordinaria para este lunes, a fin de obligar a los bancos a colocar en letras cortas los casi $6 billones que quedaron «sueltos» la semana pasada.

Asimismo, el Banco Central (BCRA) modificó la forma en que los bancos deben informar sus ratios de liquidez. Las entidades ya no podrán hacer sus reportes de liquidez como un promedio mensual, tal como hacían hasta la semana pasada, sino que deberán informar diariamente al BCRA su posición de liquidez.

Las entidades nucleadas en ABA, Adeba y Abapra, entre otras, participaron de una reunión de urgencia convocada el jueves por los técnicos del BCRA, a fin de dar a conocer los detalles de la operatoria de este lunes. Participaron unos 200 representantes de bancos y cámaras, entre los cuáles la reunión dejó severos interrogantes de cara a una semana que promete ser volátil.

Los dos interrogantes del mercado este lunes

La expectativa en el mercado gira este lunes en torno a dos inquietudes. El primero es de qué manera fluirá la operatoria durante la primera jornada tras las medidas anunciadas el jueves, y como ello impactará en las tasas de interés cortas. Vale recordar que el gobierno convalidó tasas de hasta el 69% en la fallida licitación del miércoles, y que el jueves (último día de operaciones) la tasas de caución rozaron el 75%.

A priori es de esperar que las tasas vuelvan a mostrarse elevadas, y que ello signifique menos presión sobre el tipo de cambio. El dólar oficial cerró la semana pasada en torno a $1.310, tras tocar máximos de $1.380 a fines de julio.

La reacción de las tasas de interés en pesos, la dinámica del dólar, y el impacto sobre el nivel de actividad. Son las inquietudes del mercado al inicio de una semana compleja.

El segundo es cómo impactará la escasez de pesos y la suba de tasas resultante, en el nivel de actividad económica. «Nadie imagina que se puedan mantener inmovilizados por mucho tiempo el 50% de los depósitos» afirmó uno de los banqueros presentes en la reunión del jueves con el BCRA.

Lo cierto es que el escenario de corto plazo pone por delante en lo inmediato la escasez de crédito productivo para pymes, la posible eliminación de líneas para inversión y el encarecimiento de la financiación de descubiertos, adelanto de cheques o la financiación de tarjetas de crédito.