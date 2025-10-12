Los hoteles de lujo de Lionel Messi cambian de rumbo: Meliá Hotels International, el grupo que se queda con la cadena MiM

La cadena MiM del campeón del mundo Lionel Messi cambiará de rumbo. Los seis hoteles de lujo ubicados en Andorra y España quedarán en manos de un grupo empresarial a partir del 1 de noviembre. Todos los detalles acá.

Según informó el propio grupo empresarial Meliá, en noviembre comenzarán a gestionar la cadena de hoteles MiM bajo la alianza empresarial The Meliá Collection. Se trata de seis hoteles boutique ubicados en destinos privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, al igual que en Andorra.

Estos hoteles evocan la impronta y personalidad del futbolista con detalles como la Suite Messi y hasta una réplica del trofeo del Balón de Oro.

The Meliá Collection cuenta con más de 20 hoteles abiertos presentes en más de doce destinos. Este cambio de gestión busca optimizar el rendimiento y la presencia de los hoteles MIM en el mercado global, manteniendo su estilo único y atractivo.

Uno a uno, cómo se ven y dónde están los hoteles MiM de Lionel Messi

Los seis hoteles de Lionel Messi se encuentran en distintas ciudades de europeas:

Ibiza (MIM Ibiza Es Vive)

Mallorca (MIM Mallorca)

Sitges (MIM Sitges)

Barcelona (MIM Barcelona)

Marbella (MIM Marbella)

Andorra (MIM Andorra)

Estos establecimientos se caracterizan por su estilo exclusivo y moderno, con un enfoque en el lujo y el diseño único, ofreciendo servicios de alta calidad a sus huéspedes.