Laurel y bicarbonato de sodio, una dupla poderosa: para que sirve y por qué lo recomiendan

El Laurel y el bicarbonato de sodio son dos elementos indispensables en la cocina. Si bien cada uno tiene sus usos específicos, si fusionamos la dupla poderosa podemos aprovecharlos al máximo. Te contamos para que sirve y por qué se recomienda.

Esta dupla, bicarbonato de sodio y laurel, no solo sirve para mantener la casa limpia, si no que también elimina olores y deja un perfume natural delicioso por días.

Por qué y para qué funciona la mezcla de laurel y bicarbonato, una dupla poderosa

La combinación es poderosa: el bicarbonato de sodio es famoso por ser un desodorizante y por su capacidad de limpieza suave pero profunda.

A su vez, las hojas de laurel ofrecen un aroma fresco y propiedades activas que ayudan a combatir bacterias y hongos.

Los beneficios de la dupla son:

Eliminar malos olores: para esto se recomienda poner hojas de laurel trituradas y bicarbonato en recipientes abiertos en lugares como heladeras, alacenas y tachos de basura.

para esto se recomienda poner hojas de laurel trituradas y bicarbonato en recipientes abiertos en lugares como heladeras, alacenas y tachos de basura. Limpiar superficies: la mezcla, como polvo, sirve para limpiar en mesadas, piletas o azulejos. Es ideal para sacar manchas difíciles y restos de grasa.

la mezcla, como polvo, sirve para limpiar en mesadas, piletas o azulejos. Es ideal para sacar manchas difíciles y restos de grasa. Mantener cajones y armarios frescos: Si lo ponemos dentro de una bolsita de tela y lo introducimos dentro de un cajón, hará que la ropa no tenga olor.

Si lo ponemos dentro de una bolsita de tela y lo introducimos dentro de un cajón, hará que la ropa no tenga olor. Aromatizar ambientes: Quemá unas hojas de laurel sobre bicarbonato en un recipiente resistente al calor, o poné la mezcla cerca de radiadores y estufas para perfumar el ambiente de manera natural.

La forma de usar este producto puede variar, pero la manera más común consiste en secar bien entre cinco y seis hojas de laurel para evitar la formación de moho, y luego triturarlas hasta obtener un polvo o pedacitos pequeños.

A continuación, se debe mezclar el laurel triturado con dos cucharaditas de bicarbonato en un bol. Finalmente, la mezcla debe guardarse en un frasco con tapa para que se mantenga seca y lista para usar.