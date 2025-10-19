Los precios de la carne se mantuvieron estables con aumentos por debajo de la inflación en los últimos meses

Los precios de la carne vacuna se mantuvieron estables en los últimos cuatro meses, registrando aumentos que apenas alcanzaron o quedaron por debajo de la inflación general. Esta particularidad, en un contexto de encarecimiento de otros alimentos, es atribuida por el Consorcio Exportador de Carnes Argentinas a una marcada caída en la demanda.

Según explicaron desde el organismo, la estabilidad no refleja mejoras en la producción del sector, sino una notoria retracción en el consumo. Esta baja demanda limita la posibilidad de mayores incrementos de precio, manteniendo el valor de la carne en márgenes moderados en comparación con otros productos de la canasta alimentaria.

En diálogo con Radio Rivadavia, el presidente del Consorcio, Mario Ravettino, detalló la evolución de los precios. «Si tomamos el IPC en junio fue 1,6 y la carne 1,6; en julio 1,9 y la carne 1; en agosto 1,9 y la carne 0,3; y el último mes prácticamente iguales: 2,1 y 2. Está muy estable», afirmó el referente del sector.

Además, sostuvo que «la estabilidad se debe a que la situación económica de la gente hace que no tengamos los niveles de consumo de antes».

Aseguran que hay una baja en el consumo anual de carne vacuna en Argentina

Ravettino recordó que el consumo anual de carne vacuna en el país ronda actualmente los 48 a 50 kilos por persona. Esta cifra contrasta significativamente con los 70 kilos promedio registrados hace dos décadas, un nivel que, según el directivo, «no va a volver».

Explicó que la dieta de proteína animal hoy está más diversificada, con aproximadamente 50 kilos de carne vacuna, 40 de aviar y 20 de cerdo.

Asimismo, el dirigente aclaró que la carne mantiene una oferta constante, lo que la diferencia de productos estacionales. «Trabajo hace 40 años en esto y puedo hablar de lo que conozco. Las frutas y hortalizas tienen subas ocasionales, pero la carne tiene una dinámica diferente», concluyó Ravettino.