Luis Caputo dijo que no tiene sentido dejar que el dólar flote y sostuvo que el sistema de bandas es «superior»

Luis Caputo volvió a responder a las exigencias de ciertos sectores del mercado para liberar el dólar. El ministro de Economía afirmó que modificar el sistema de bandas «no tiene sentido» e incluso indicó que cotice entre un piso y un techo es «superior». Qué dijo sobre los cambios en el sistema impositivo.

“Algunos proponen flotar, es un debate honesto y no tengo problema con el que piensa que Argentina está en condiciones de hacerlo. Para nosotros el esquema es superador a eso”, marcó en el evento Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), el think tank de la industria aseguradora nacional.

Allí, argumentó que el Gobierno mantendrá el esquema de bandas con una actualización mensual del 1% porque hay una enorme volatilidad en la demanda de dinero y acotó que Argentina es un país sensible a cualquier shock, ya sea externo, interno, económico o político.

Estas condiciones, mencionó Caputo, hace que «una flotación libre sea algo complicado», y sumó la falta de profundidad del mercado cambiario.

“No podés darte el lujo de flotar libremente en que hoy, después de dos horas de abierto, se habían operado 13 millones de dólares. No es serio. Para ir a una flotación libre necesitamos un mercado profundo. No se puede subestimar esa parte técnica”, resaltó.

El ministro declaró que la flotación entre bandas es más «apropiado» porque genera certidumbre: «Son una manera de flotar de una forma mucho más previsible para la gente, sin sobresaltos”.

El comentario del titular de Hacienda surge en un contexto de presiones por parte de inversionistas, quienes destacaron que desde que La Libertad Avanza ganó las elecciones generales piden que se replantee la política monetaria.

Incluso, Pacific Investment Management Co. (uno de los administradores de fondos más grandes del mundo) instó al presidente a que permita flotar el peso.

Qué adelantó Caputo el impuesto a las Ganancias

En marco del evento del sector de seguros, el titular de Hacienda destacó que el rubro creció en el ámbito de licencias impositivas y que desde el Gobierno piensan «bajar las cargas patronales» por un «fondo de cese» y eliminar la litigiosidad que les es «tan costosa».

«Hoy se puede deducir $ 50 mil del impuesto a las Ganancias para hacer seguros de capitalización y seguros de retiro, vamos a aumentar eso a muchos múltiplos”, afirmó Caputo.

Previamente, el presidente de CIDeS, Alejandro Simón, enfatizó que se generaron 130 mil causas nuevas vinculadas a riesgos del trabajo, y que hay un stock de 280 mil causas donde no se valora la prueba de manera objetiva.

“Los peritos determinan niveles de incapacidad del cual dependen sus propios honorarios. Y lo más grave de todo es que todos esos casos pasan por comisiones en la órbita de la Secretaría de Trabajo de la Nación y en un 91% de los casos se determina que no hay incapacidad o que no está vinculado al trabajo. Y, sin embargo, en el ámbito de la justicia laboral resulta en un impacto que destruye al sector asegurador y millones de puestos de trabajo«, detalló.

Por último, Caputo se refirió a los viajes de Javier Milei a Estados Unidos y resaltó que los inversores ven «un futuro en el país, que no ven en ningún otro».