Luis Caputo adelantó un plan de política monetaria que incluirá cambios en las bandas cambiarias

Luis Caputo adelantó modificaciones en el sistema de bandas cambiarias. El ministro de Economía lo admitió en una charla privada organizada por el J.P. Morgan Chase & Co., la entidad bancaria más grande de Estados Unidos. Qué dijo sobre la posibilidad de dejar flotar el dólar.

Según informó Bloomberg Línea, el encuentro se llevó a cabo este viernes entre el funcionario de Javier Milei y unos 40 inversionistas.

Allí, planteó la posibilidad de acelerar el ritmo de deslizamiento de la banda cambiaria oficial, cuyos techos y pisos actualmente se mueven 1% mensual. Con el nuevo plan, pasarían a 1,5%, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

En este sentido, enfatizó que el Gobierno «no tiene la intensión de dejar flotar la moneda», sino que la mantendrá «dentro de los rangos establecidos».

El comentario del titular de Hacienda surge en un contexto de presiones por parte de inversionistas, quienes destacaron que desde que La Libertad Avanza ganó las elecciones generales piden que se replantee la política monetaria.

Incluso, Pacific Investment Management Co. (uno de los administradores de fondos más grandes del mundo) instó al presidente a que permita flotar el peso.

Desde la agencia internacional trascendieron que intentaron que desde JP Morgan y del ministerio de Economía amplíen sobre esta cuestión, pero acotaron que no recibieron respuestas.

Mientras tanto, Caputo también señaló que el país planea recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2023, y reveló que funcionarios argentinos firmaron un acuerdo de confidencialidad con Estados Unidos, lo que le impide revelar «detalles específicos».

Qué dijo Caputo sobre empezar a acumular reservas

El ministro de Economía mencionó que presentará -en un plazo de 30 días– un plan integral completo que incluye un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deudas y un bono para la educación.

Desde Bloomberg reportaron que el titular de Haciendo le confirmó a inversionistas en Nueva York que este proceso se dará incluso si el peso se mantiene dentro de su rango de fluctuación.

Esta medida ya estaba contemplada en el acuerdo que firmó Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2024.

Sin embargo, el propio Gobierno dijo que no comprarían dólares al menos que el precio se vaya al piso de la banda, algo que fue muy criticado por distintos economistas, ya que no se acumularon reservas ni en el momento de mayor liquidación y oferta de la divisa.

A esto se sumó la polémica frase de Caputo «¡Comprá, campeón! no te la pierdas» en un evento organizado por la Universidad Austral, cuando ejecutivos se mostraron inquietos ante un posible escenario de atraso cambiario.

Ahora, Caputo aseveró que espera que el peso siga apreciándose a medida que crezca su demanda mediante un proceso de «remonetización» de la economía.