Luis Caputo y los detalles de su reunión con la jefa del FMI: "Cuando decimos algo lo cumplimos, no lo decimos por nada"

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó su viaje en Washington con buenas sensaciones y aseguró que tuvo «la mejor» asamblea con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario cumplió su objetivo y regresa a la Argentina tras lograr una serie de apoyos institucionales con los que avanzará en una estrategia financiera para blindar los vencimientos de deuda con privados que operan durante el Gobierno de Javier Milei y de esta manera, liberar recursos para fomentar la recuperación de la actividad.

Los detalles de la reunión entre Caputo y el FMI

«Primero cerramos el acuerdo con ellos (la segunda revisión del Fondo), después con el Banco Mundial por el financiamiento, luego fue el acuerdo con el BID, y de alguna manera le volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo nosotros lo cumplimos, no lo decimos por nada», expresó Luis Caputo. Su declaración surgió el viernes por la noche a la salida de su encuentro con la jefa del organismo, Kristalina Georgieva, cuando se encontró con periodistas argentinos.

El ministro de Economía aseguró que mantuvo una «reunión agradable porque hay una relación de confianza» y aseguró que la jefa del FMI «está superimpresionada con los logros» de la gestión libertaria. Caputo contó que con Georgieva hablaron «un poco de todo”» desde temas internacionales como la guerra en el Golfo e incluso de Venezuela, que fue noticia porque los países votaron que el gobierno de Delcy Rodríguez volviera a incorporarse al FMI.

El funcionario económico, contó: «De Venezuela hablamos bastante. Creo que es una muy buena noticia, porque al fin y al cabo es un país de la región y nosotros queremos que le vaya bien. Venezuela está en el interés de todos. Así que, la verdad que contentos de que hayan logrado eso. Nosotros votamos a favor«.

Sin embargo también resalto que la charla se centró en Argentina. El ministro reveló que se le explicó la «estrategia del crecimiento, la financiera; le explicamos en detalle cuáles eran los pasos. Ella igual está al tanto de todo, pero sobre todo fue una reunión muy agradable porque la relación es muy frontal y muy buena. Hay una relación de confianza que nunca hubo entre Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo; está superimpresionada con los logros. Ella confió desde el día uno. Me dijo: ‘Dijeron que iban a hacer algo imposible y lo hicieron posible’, y desde ese día ella siempre tuvo mucha confianza, así que nos felicitó por todo lo que estábamos haciendo y por los resultados».

Por otra parte el ministro contó que el Fondo estaba al tanto de la estrategia de conseguir garantías de los organismos multilaterales para obtener préstamos de bancos privados y dijo: «Les explicamos que no estamos perdiendo una oportunidad al no salir al mercado. Al contrario, nosotros estamos refinanciando deuda. Nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible y a su vez eso facilita que el riesgo país baje y que entonces en el futuro se pueda salir (al mercado) a una tasa más razonable. Estuvieron 100% de acuerdo con la estrategia».

Tras esto, Caputo afirmó que les contaron cuáles eran los números que esperaban conseguir al final: US$ 4.000 millones a nivel local, US$ 4.000 millones de préstamos con garantías de multilaterales más US$ 2.000 millones de ventas de activos, es decir, privatizaciones.

Respecto a la reforma tributaria, el ministro indicó que no hubo promesas de que este año se aprobara la normativa en Argentina, pero remarcó que «nunca les prometimos nada sobre ese tema» y agregó: «Ellos siempre entendieron que lo que es tributario, nosotros vamos a ir haciéndolo a medida que el superávit fiscal nos lo permita. Porque la realidad es que lo que nosotros no queremos nunca es incurrir en ningún déficit. Y si bien, por supuesto, cuando bajás impuestos, después favorece a la economía y en el mediano plazo te vuelve con mayor recaudación, en el corto plazo inevitablemente tenés un impacto de menor recaudación. Y nosotros no queremos de ninguna manera exponer a los argentinos a una situación en la que, de alguna manera, se pueda perder el ancla fiscal. Entonces, vamos a seguir bajando impuestos en la medida que logremos aumentar el nivel de superávit».

El ministro contó que una de las cosas que planteó Georgieva es el tema de que «no se incrementen los déficits de los países» en el contexto de la guerra de Medio Oriente y marcó que en la asamblea puso a la Argentina como «ejemplo del país que mejor atravesó la guerra».

«Argentina, en términos de su moneda y la bolsa, fue el país que mejor le fue», aseguró el ministro.

El regreso de la Argentina al mercado internacional

Respecto al pedido que le hizo el FMI de que Argentina regrese al mercado internacional, Caputo fue contundente al asegurar que «este año» no lo ven posible. «Tenemos los recursos, pero el mercado te puede sorprender y ahora que entienden que hay alternativas diferentes, por ahí se produce lo que se llama un repricing del mercado. Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Sin embargo, el mercado lo predecía más arriba porque tienen en cuenta el pasado argentino, que pesa mucho. Fuiste un país que defaulteó nueve veces, que le sacó 13 ceros a su moneda, que tuvo dos hiperinflaciones. Esas cosas pesan. Nosotros trabajamos para que ese riesgo país baje», dijo Caputo.

De igual manera el ministro se mostró entusiasta y manifestó: «No nos apura nadie. La idea es que saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero, mientras tanto, tenemos la plata para pagarles por los próximos 18 meses. ¿Para qué forzar una situación? No necesitamos probarles nada. No salimos porque hay alternativas más baratas, entonces nos conviene eso».

Con información de Clarín