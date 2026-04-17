Caputo vuelve de Washington con respaldo internacional y apunta a blindar la deuda hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, regresa de su visita a Washington con una serie de apoyos institucionales con los que avanzará en una estrategia financiera para blindar los vencimientos de deuda con privados que operan durante el gobierno de Javier Milei, y así liberar recursos para fomentar la recuperación de la actividad.

La semana comenzó de manera muy complicada para el Gobierno nacional al tener que explicar por qué la inflación de marzo saltó al 3,4% pese a que cumple a rajatabla con la ejecución de sus postulados teóricos, entre ellos la no emisión de moneda y el superávit fiscal.

La tensión oficialista se vio claramente reflejada en el vehemente discurso que dio Milei ante empresarios el martes por la tarde en el que exclamó: “Vamos a seguir con la ortodoxia económica porque nos avala la teoría y la experiencia empírica. Tenemos razón”.

La atmósfera oficial comenzó a cambiar a mitad de semana tras la llegada de Caputo a Washington para participar de la Asamblea Anual del FMI.

El organismo lo recibió con la noticia esperada: la aprobación de la segunda revisión por parte del staff técnico lo cual habilita un desembolso de U$S 1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.

Pero, como suele suceder con el FMI, en la última página puso un asterisco y condicionó la firma final para que el Directorio se siente a levantar la mano a que la Argentina tome una serie de medidas pendientes.

Posteriormente a observación el Banco Central tomó dos medidas: redujo las exigencias de encajes bancarios y repuso lo que se conoce como “corredor de pases”, un mecanismo por el cual la autoridad monetaria interviene en la tasa de interés. En ambos casos, la intención es lograr estabilizar la tasa de interés y reducir su volatilidad. También limita el carry trade, una herramienta que el Gobierno utiliza para contener el precio del dólar.

Los condicionamientos del FMI no fueron explícitos, por lo cual no se descarta que en breve se conozcan otras medidas, fiscales o monetarias, para terminar de cumplir con el “pacto” que se cerró el último miércoles y que finalmente el Board del FMI dé el visto bueno y envíe el dinero.

En otro orden, el organismo a cargo de Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina como uno de los países beneficiados por la guerra en Medio Oriente por la suba del petróleo. Tras esa declaración, la apertura del Estrecho de Ormuz desplomó el precio del barril de Brent por debajo de los U$S 90.

En forma adicional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitieron sendos comunicados en los que expresaron su voluntad de avanzar en la firma de garantías para que Argentina pueda cerrar un crédito con instituciones privadas.

El Banco Mundial dijo que esa garantía sería por U$S 2.000 millones, mientras que el BID confirmó este viernes que aportaría respaldo por otros U$S 550 millones.

Con estos avales, Caputo avanzaría con un préstamo con un grupo de bancos internacionales con el objetivo de blindar los pagos de deuda en lo que resta del mandato de Milei.

Pese a que el riesgo país está próximo a perforar los 500 puntos –cerró este viernes en 517 puntos- el Gobierno nacional quiere evitar una colocación de títulos convencionales en Wall Street.

Según estimaciones de agentes de mercado, los préstamos que estaría negociando Caputo saldrían a una tasa de 5% anual, muy por debajo de lo que debiera pagar con una emisión de bonos.

Esta recolección de dólares tiene como objetivo mostrarle al mercado que el país cuenta con el dinero para pagar los vencimientos de julio 2026, enero 2027 y julio 2027. En total son cerca de U$S 15.000 millones.

El equipo económico quiere poner esa carta sobre la mesa para despejar dudas financieras y que un colapso definitivo del riesgo soberano mejore las condiciones crediticias para las empresas. Por otra parte, con las obligaciones ya cubiertas, no quedarán dudas de que todos los dólares que pueda comprar el Banco Central servirán para fortalecer las reservas.

Con este objetivo, cabe apuntar que lleva recaudados unos U$S 1.100 millones mediante las colocaciones de los AO27 y AO28, proceso que continuará hasta un tope de emisión de U$S 2.000 millones por cada uno de ellos.

A este escenario debe sumarse que el Banco Central continuó con la compra de dólares. Este viernes fueron U$S 95 millones. Las reservas brutas pasaron a U$S 45.791 millones, mientras que las netas son positivas en cerca de U$D 600 millones, en un claro cambio de tendencia.

El dólar oficial cerró la semana en $ 1.340 para la compra y $ 1.390 para la venta, con una leve alza este viernes. El precio para los ahorristas minoristas en bancos privados fluctuó en más/menos $ 10 de estos valores. El “blue” quedó en $ 1.385 y $ 1.405.