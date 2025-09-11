Luz verde a la exportación: ARCA impulsó un sistema para facilitar los trámites de ventas a otros países por vía aérea

ARCA impulsó un sistema para facilitar los trámites de ventas a otros países por vía aérea

El Gobierno con la publicación del Boletín Oficial confirmó la aplicación de un nuevo sistema que busca facilitar los trámites de exportación por vía aérea. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), brindaron detalles sobre la normativa y explicaron quienes serán los principales beneficiados.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5756/2025 y según lo expresado por el Gobierno, «representa un paso significativo hacia la digitalización de los procesos aduaneros».

Desde ARCA informaron que el nuevo sistema integra y automatiza dos documentos fundamentales para las exportaciones aéreas:

Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación)

Manifiesto de Consolidación de Exportación

A partir de ahora, ambos documentos se gestionarán directamente a través de un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM), «eliminando procesos manuales y reduciendo los tiempos de tramitación».

La normativa estipula el procedimiento operativo para el registro de los manifiestos de exportación aérea e incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.

Quiénes serán los beneficiados del nuevo sistema de ARCA

En la resolución explicaron que los principales beneficiados del nuevo sistema de ARCA serán las empresas exportadoras.

En este sentido puntualizaron que los beneficios serán:

Menor tiempo de gestión : Los trámites se realizan de forma más rápida y eficiente

: Los trámites se realizan de forma más rápida y eficiente Mayor trazabilidad de todo el proceso de exportación

de todo el proceso de exportación Reducción de errores: La automatización minimiza las equivocaciones en la documentación

Desde el Gobierno resaltaron que la nueva normativa derogó las resoluciones 2.458/94 (ANA) y 3.148/88 (ANA) que «tenían más de 30 años de antigüedad».