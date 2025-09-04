El Gobierno liberó los controles de ARCA sobre las operaciones económicas entre residentes y extranjeros

El Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y con la publicación del Boletín Oficial, informó que derogó un régimen de información que obligaba a los residentes a reportar todo tipo de operaciones económicas con sujetos o entidades del exterior.

Eliminaron los controles sobre operaciones económicas

La decisión formalizada mediante la Resolución General 5752/2025, busca simplificar trámites y reducir cargas administrativas.

La normativa derogada data del año 2012 y exigía que los representantes en el país de entes extranjeros, así como prestadores de servicios como escribanos, bancos y casas de cambio, brindaran detalles sobre transacciones, incluso las realizadas a título gratuito.

El Gobierno explicó que la medida de eliminarlas se enmarca en un proceso de «simplificación normativa» y se basa en el principio de que ARCA ya cuenta con información suficiente a partir de otras fuentes. Por lo tanto a partir de ahora, la información sobre operaciones con el exterior solo será requerida para contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina de forma exclusiva.

Según indicó la ARCA, la decisión de derogar estas normativas responde a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 353 del 22 de mayo de 2025, que ordenó «revisar y simplificar los regímenes de información y fiscalización a cargo del organismo».