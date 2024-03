Martín Guzmán criticó al gobierno de Javier Milei tras el dato de la inflación: «no debería estar festejando»

El exministro de Economía duirante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, criticó al gobierno de Javier Milei luego de que ayer el INDEC difundió el dato de la inflación de febrero que fue del 13,2% . “La inflación era alta en 2023 y explica el malestar de la gente de ese momento, pero en un tercer mes de gobierno festejar un 13,2% de inflación significa que estamos mirando las cosas mal. De ninguna manera alguien que tiene la responsabilidad de conducir al pueblo podría estar celebrando un 13% de inflación mensual”, expresó en diálogo con C5N

“Lo que hoy se ve no es que la casta está pagando el ajuste, sino que lo esta pagando la gente y en particular algunos sectores”, expuso. “Veo como objetivo central que suba el precio de los bonos. La economía se cae fuertemente pero el precios de los bonos de los que hay que empezar a repagar más pronto (la deuda del Estado con quien le prestó al Estado) crecen de precio”, agregó.

En relación a la recesión, indicó que «es tan fuerte que lo que genera es que se caen la importaciones y al no haber plata no hay demanda… Entonces si no consumís, se importa menos, y si es así el país gasta menos”. Y agregó: “Está claro que hacía falta reducir el déficit y ordenar las cuentas, el tema es que hay distintas formas de hacerlo”.

Sobre la decisión del Ejecutivo de permitir abrir las importaciones para productos de la canasta básica consideró que “lo que debe estar pasando es que deben estar mirando los números de marzo y no van en la línea con lo que venían diciendo”.

El exministro adelantó que la inflación de marzo podría ser más alta porque «hay un factor importante de estacionalidad, sumado a todos los aumentos del gas, la electricidad y prepagas que le ponen presión a la inflación”.

«Está bien celebrar si ocurre en el marco del desarrollo de la Nación, pero no si es a costa del país. No es la manera positiva y virtuosa de atacar el problema”, opinó.

«El costo lo paga la clase media, los jubilados y los trabajadores informales. Son quienes pagan el ajuste. La caída en las jubilaciones ha sido brutal. Y a veces parece que no importan… Uno escucha a la canciller diciendo barbaridades… La falta de empatía es tal que por ahí es como si no hubiera tenido abuela”, insistió.

Con información de La Nación