Mega inversión en la Patagonia de OpenAI y Sur Energy: todo lo que se sabe del colosal centro de inteligencia artificial

La mega inversión anunciada por OpenAI, creadora de ChatGPT, y la empresa Sur Energy para construir un colosal centro de datos de Inteligencia Artificial (IA) en la Patagonia, promete ser el proyecto de infraestructura tecnológica más grande en la historia de Argentina.

Lo que se sabe del colosal centro de inteligencia artificial que se construirá en la Patagonia

Si bien faltan precisar más detalles sobre el mega proyecto, se adelantó que el proyecto fue denominado «Stargate Argentina» y contará con una inversión de hasta 25.000 millones de dólares.

Se estima que las obras para crear este mega centro de data de inteligencia artificial comenzarían en 2026 y podría tardar hasta 12 meses.

El proyecto se inscribe en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y adelantaron en Infobae, que tendría un primer tramo de entre USD 7.000 y 10.000 millones.

Aunque la ubicación exacta aún se evalúa entre cinco posibles zonas patagónicas, la elección de la Patagonia se fundamenta en que es una región rica en recursos para generar energía renovable (principalmente eólica e incluso nuclear a futuro).

Respecto a los roles que ocuparán OpenAI y Sur Energy, se aclaró que la primera actuará como el principal comprador (offtaker), asegurando la viabilidad del proyecto al comprometerse a adquirir la totalidad de la potencia computacional generada. En tanto la segunda empresa cofundada por el empresario Emiliano Kargieman, se encargará del desarrollo de la infraestructura del proyecto.

Sobre los objetivos del proyecto, el CEO de OpenAI, Sam Altman, resaltó que la «visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso».