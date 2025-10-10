GNL: YPF sella con la italiana Eni un mega acuerdo para exportar gas de Vaca Muerta

«El avance más importante«, así definen en la petrolera de bandera argentina YPF, el acuerdo que hoy sellarán el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín y su par de la italiana Eni, Claudio Descalzi, y que definirá cómo será la ingeniería de un plan clave: la exportación de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) a partir del gas de Vaca Muerta.

Este acuerdo es en realidad el tercero que firman las petroleras de mayoría estatal y marcan el claro avance del plan: el 14 de abril las operadoras firmaron un Memorandum de Entendimiento (MOU) por medio del cual manifestaron el interés de las empresas de trabajar juntas en un proyecto para exportar GNL desde la costa de Río Negro.

Esta primera voluntad avanzó rápidamente, ya que vale marcar que es lo mismo que en su momento se había firmado con la malaya Petronas y nunca se concretó. Pero en el caso de Eni, ya el 6 de junio se avanzó hacia un segundo compromiso denominado Acuerdo Preliminar (HOA por su sigla en inglés) que marcó las serias intenciones y el inicio del proyecto de ingeniería.

Acuerdo YPF-ENI: los barcos deberán poder procesar 6 millones de toneladas anuales

Ese proyecto de ingeniería define aspectos clave como que la licuefacción del gas se realizará desde barcos y no desde una planta terrestre, que los mismos serán comprados y no alquilados y que deberán poder procesar 6 millones de toneladas de GNL anuales cada uno. Y es precisamente sobre lo que hoy se sellará el siguiente paso.

En una reciente charla con Energía On para RÍONEGRO STREAMING, Marín explicó que se trata de «un pre FID, la etapa previa a la decisión final de inversión que la seguimos visualizando para el primer trimestre del año que viene».

En esa última etapa, las empresas lo que sellan un compromiso en firme de inversión. En este caso se calcula que llegará a los 35.000 millones de dólares para el plazo de 20 años de trabajos, y que llega incluso a los 50.000 millones de dólares si finalmente se unifican tanto esta fase del plan integral de exportación de GNL con el que se diseña con la firma Shell.