OpenAI y Sur Energy invierten en la Patagonia para crear un mega centro de datos de inteligencia artificial

El proyecto, que se aplicará bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), fue anunciado tras una reunión del presidente Javier Milei con altos ejecutivos de OpenAI. El gigante detrás de ChatGPT, señaló que su alianza con Sur Energy, una empresa de «energía limpia» creada por dos empresarios argentinos en Estados Unidos, consistirá en la creación de un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia.

Mega inversión millonaria en la Patagonia

El mega proyecto fue definido como el más grande de la historia argentina. El objetivo es que el país pueda convertirse en el mayor hub de IA de la región, que genere y exporte la potencia computacional que generará la instalación.

Según información a la que pudo acceder el sitio Infobae, OpenAI y Sur Energy realizarán una inversión total estimada de hasta 25.000 millones de dólares. Además indicaron que la elección de OpenAI se da en el contexto de la relación del país con Estados Unidos por lo que la empresa toma el proyecto como una apuesta tecnológica, pero también geopolítica.

«Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina», afirmó el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Se adelantó que el proyecto se denominará Stargate Argentina y será el más grande de la estrategia global Stargate de OpenAI y otros gigantes tech. Si bien aún no se confirmó, se prevé que la primera parte del data center comience a desarrollarse el año próximo y esté terminada 12 meses después.

Aclararon que Sur Energy será la encargada de financiar el proyecto, junto a un socio que es proveedor de desarrollos en la nube y energéticas locales. Por su parte OpenAI será el offtaker, o comprador de toda la potencia computacional que la instalación genere.