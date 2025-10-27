Mercado Libre lanzará una tienda oficial de Apple en Argentina: iPhone 17 con financiación y canje

Mercado Libre habilitará a partir de noviembre la venta oficial de productos Apple en Argentina, según anunció la empresa. Los consumidores podrán adquirir los modelos de teléfono iPhone 17 y toda la nueva línea de dispositivos directamente desde la plataforma digital, que incluirá opciones de financiación en cuotas, envíos rápidos y acceso al programa de canje de equipos usados.

Este acuerdo permitirá a los usuarios argentinos obtener modelos como el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max a través del canal digital de Mercado Libre. La compañía destacó que la experiencia de compra priorizará la simplicidad y la seguridad, sumando la cobertura de Compra Protegida y múltiples planes de pago.

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, expresó el entusiasmo de la empresa: “En Mercado Libre estamos muy entusiasmados de ofrecer productos Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios”. Asimismo, enfatizó que la combinación de la experiencia de compra de Mercado Libre con opciones de financiación flexibles «reafirma el compromiso de seguir ampliando la oferta tecnológica en la Argentina».

Cómo funciona la lista de espera de la tienda de Apple en Mercado libre y programa de canje

Como parte de la estrategia, Mercado Libre ya habilitó una lista de espera para interesados en sus productos Apple. Los usuarios podrán inscribirse en el sitio oficial para recibir información sobre los plazos y condiciones de disponibilidad.

Además, la iniciativa incorpora el Plan de Canje de Mercado Libre, que permite entregar un dispositivo usado y obtener hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago, el cual puede ser utilizado para la adquisición de cualquier equipo incluido en el esquema.

La empresa busca fortalecer su posición en el rubro tecnológico del país, destacando la agilidad logística y la confianza en las transacciones digitales. El mercado argentino muestra una demanda creciente por productos de última generación, y la presencia directa de Apple a través de esta plataforma apunta a satisfacer esa tendencia.

Precios de referencia y disponibilidad de los Iphone en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre

Aunque Mercado Libre aún no ha definido los precios oficiales en pesos, fuentes de la compañía precisaron que “será muy competitivo” y que “habrá muy buena financiación”.

Actualmente, los precios oficiales de los modelos con 256 GB de capacidad en Estados Unidos son de 799 dólares para el iPhone 17; 999 dólares para el iPhone Air; 1.099 dólares para el iPhone 17 Pro; y 1.199 dólares para el iPhone 17 Pro Max.

En el mercado local, algunas estimaciones ubican los precios en torno a los $2.000.000 para el IPhone 17, $2.550.000 para el iPhone Air, $2.800.000 para el IPhone 17 Pro y $2.950.000 para el IPhone 17 Pro Max. El iPhone 17 ya está disponible en varios mercados internacionales, y su llegada a la Argentina genera amplia expectativa.