Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour se bajó del proceso de compra: cuáles quedaron en competencia

Este jueves uno de los candidatos a comprar Carrefour se bajó de la competencia para adquirir la marca francesa. Es una cadena que opera hace más de 40 años en Argentina con reconocidas marcas.

Se trata de Cencosud, que “ha decidido no continuar en el proceso actualmente en curso”. La empresa oriunda de Chile es dueña -entre otras marcas- de Jumbo, Easy y Vea.

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros», indicaron desde la empresa y agregaron: «Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”.

Además, sentenciaron que se mantienen atentos a los movimientos del mercado y a «evaluar oportunidades de crecimiento». Sin embargo, aclararon que lo harán con «disciplina en la asignación de capital» y considerando también «las alternativas que existen en todos los mercados donde opera”.

Desde Infobae informaron que Cencosud tenía el desafío de pasar la aprobación regulatoria, ya que una integración con Carrefour iba a provocar una concentración de mercado de escala inédita.

Además, resaltaron que organismos internacionales -como agencias de calificación- habían alertado a la empresa que si incrementaban su mercado en Argentina podría afectar su perfil crediticio.

Carrefour se va de la Argentina: qué empresas quedaron en disputa

El proceso de venta de Carrefour se da en medio de un escenario de bajo consumo y alta incertidumbre. En este sentido, se juegan acuerdos con proveedores, estrategia de precios y miles de puestos de trabajo.

En la ronda final de negociación entre las empresas interesadas quedaron Coto, Grupo De Narváez (GDN) -con la participación de L Catterton- y Klaff Realty. Estas mismas deberán presentar sus ofertas vinculantes en el mes de noviembre.