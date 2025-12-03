El riesgo país de Argentina en el ranking de Latinoamérica: qué puesto ocupa y cuál es la brecha con el primer lugar

Argentina en el ranking del riesgo país de Latinoamérica: qué puesto ocupa y cuál es la brecha con el primer puesto

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el riesgo país registró un caída por encima de los 400 puntos básicos desde los 1.100 preelectorales. Pese a esto, el nivel argentino se ubicó muy por detrás del primer puesto en el ranking que evalúa la situación de todos los países de América Latina.

Después de alcanzar en noviembre las 597 unidades, lo más bajo desde enero de este año, el indicador elaborado por JP Morgan se situó una vez más por encima de las 600 complicando así la estrategia que tiene el equipo económico de Javier Milei para volver a los mercados voluntarios de deuda y refinanciar los pagos de deuda previstos para el 2026.

El índice mide la probabilidad de que un país caiga en cesación de pagos con sus acreedores, actualmente Argentina se ubica en los 648 puntos básicos y según lo informado por el sitio Infobae, es necesario que esta cifra se achique ya que una baja del riesgo país hacia los 300 o 400 puntos, facilitaría la posibilidad de renovar los compromisos de deuda y evitar desembolsos en efectivos a los bonistas.

El ranking del riesgo país

En este sentido el mismo sitio compartió el ranking latinoamericano que mide el riesgo país y evidencia que Argentina se encuentra en el puesto 14, muy por detrás del primer lugar que pertenece a Uruguay con 72 puntos básicos. El ranking se compone de la siguiente manera:

Uruguay: 72 puntos básicos Chile: 95 puntos básicos Perú: 124 puntos básicos Paraguay: 125 puntos básicos Guatemala: 156 puntos básicos Costa Rica: 165 puntos básicos Panamá: 174 puntos básicos Brasil: 197 puntos básicos México: 227 puntos básicos Honduras: 250 puntos básicos Colombia: 276 puntos básicos El Salvador: 351 puntos básicos Ecuador: 521 puntos básicos Argentina: 648 puntos básicos Bolivia: 670 puntos básicos Venezuela: 11.222 puntos básicos

Argentina con sus 648 puntos, se encuentra en una cifra elevada comparada con la mayoría de las economías latinoamericanas y se posiciona a más de 550 unidades del país que lidera la lista. El promedio de América Latina es de 318 puntos y Argentina se ubica entre los países con mayores niveles de riesgo, detrás del país se encuentra Bolivia con 670 y Venezuela que está en una situación extrema con 11.222 puntos básicos.

Los países que están en mejores posiciones después de Uruguay, son Chile con 95 puntos y Perú con 124.

Con información de Infobae